В Белогорске в недостроенном ФОКе три часа играл живой рок

Фото: www.belogorck.ru

В Белогорске прошел предновогодний благотворительный рок-концерт. Музыканты из Завитинска, Благовещенска и Белогорска исполнили более полусотни композиций в поддержку сбора средств на строительство ФОК имени Солнечникова. Сам концерт проходил в этом в недостроенном здании.

Рок-марафон девяти рок-групп Амурской области длился три часа. В канун Нового года на спецсчете «народной стройки» собрано 2 миллиона 515 тысяч 986 рублей. Из них 22 тысячи 750 рублей внесено теми, кто пришел на рок-концерт.

«Расходы на проведение рок-марафона минимизированы и сделаны неравнодушными любителями рока в Белогорске. Ни одного рубля со спецсчета на его проведение не потрачено, – рассказала замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Организовать рок-фестиваль было делом непростым. Одна из главных задач – обеспечение общественной безопасности и оптимальной температуры закрытого помещения для рок-музыкантов и участников благотворительного концерта. Были организованы зоны для чая и выпечки, фото-зоны: старались сделать рок-концерт максимально интересным».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова строится пятый год. Последние три года – на средства городского бюджета. В настоящее время объект готов на 60 %. В него вложено уже более 200 миллионов рублей, необходимо еще 180 миллионов.

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