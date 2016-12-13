В России повысили акцизы на сигареты и ввели на вейпы

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Ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные ранее на 2017 год, увеличиваются на 10 %, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексируют на 10 % к предыдущему году, сообщает ИА «Регнум». В перечень подакцизных товаров впервые включаются электронные сигареты и вейпы.

В 2017 году устанавливается специальный коэффициент Т, который будет применяться к производителям сигарет и других табачных изделий на территории РФ при исчислении сумм акциза по этим подакцизным товарам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря, закрепляется его формула и порядок расчета. Коэффициент превысит 1, если совокупный объем реализации табачных изделий превысит среднемесячный совокупный объем в предыдущем календарном году.

В перечень подакцизных товаров впервые включаются одноразовые электронные системы доставки никотина (со ставкой акциза 40 рублей за одну штуку), жидкости для электронных систем доставки никотина (со ставкой акциза 10 рублей за один миллилитр), а табак нагреваемый (со ставкой акциза 4 800 рублей за один килограмм). Ставка акциза на табак курительный, сосательный, жевательный, нюхательный, кальянный устанавливается в размере 2 520 рублей за один килограмм. В 2018 году ставка акциза на табак составит 2 772 рублей, в 2019 году — 3 050 рублей.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что рост средней стоимости пачки сигарет в 2017 году из-за увеличения акциза составит 10 %, а через три года — 27 %.

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