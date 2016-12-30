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Сегодня, 00:36 4

Посмотреть новогодний фейерверк пришли несколько тысяч горожан (фото)

Посмотреть новогодний фейерверк пришли несколько тысяч горожан (фото)

На главной площади Благовещенска проводили уходящий 2016 год и встретили приближающийся новый год. В 19 часов на сцене возле снежного городка развернулось театрализованное представление по мотивам новогоднего фильма «Чародеи».

Праздничные выступления с конкурсами шли час, после чего горожан с праздником поздравили мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Амурской области Александр Козлов.

В 20 часов центр города осветил праздничный фейерверк. Посмотреть на это зрелище собралась не одна тысяча горожан. После салюта они направились опробовать горки, к которым выстроились очереди.

Просмотров всего: 1453

#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    11 часов назад

    Фейверк был отстойнейший! В прошлые года люди кричали, свистели, восхищались, а сегодня такая тишина была....

  • naryshkin898

    naryshkin898
    10 часов назад

    Фейерверк был классный !

  • сталь

    сталь
    7 часов назад

    naryshkin898

    Фейерверк был классный !



    В ноябре, на Заводской

  • Natal

    Natal
    5 минут назад

    Мне тоже фейерверк понравился

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