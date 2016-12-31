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31 декабря 2016, 21:36 2

Посмотреть новогодний фейерверк пришли несколько тысяч горожан (фото)

Посмотреть новогодний фейерверк пришли несколько тысяч горожан (фото)

На главной площади Благовещенска проводили уходящий 2016 год и встретили приближающийся новый год. В 19 часов на сцене возле снежного городка развернулось театрализованное представление по мотивам новогоднего фильма «Чародеи».

Праздничные выступления с конкурсами шли час, после чего горожан с праздником поздравили мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Амурской области Александр Козлов.

В 20 часов центр города осветил праздничный фейерверк. Посмотреть на это зрелище собралась не одна тысяча горожан. После салюта они направились опробовать горки, к которым выстроились очереди.

Просмотров всего: 624

#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    45 минут назад

    Фейверк был отстойнейший! В прошлые года люди кричали, свистели, восхищались, а сегодня такая тишина была....

  • naryshkin898

    naryshkin898
    16 минут назад

    Фейерверк был классный !

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