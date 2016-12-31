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31 декабря 2016, 20:27 7

Губернатор Амурской области поздравил ее жителей с наступающим Новым годом

В субботу вечером, 31 декабря, на площади имени Ленина областного центра первые лица области и Благовещенска – Александр Козлов и Валентина Калита – поздравили амурчан с наступающим Новым годом.

«Дорогие земляки! 2016-й год отсчитывает последние минуты. Он был очень разным, принес немало радости и испытаний. Мы верим, что новый, 2017 год будет для нас успешным! И мы будем добиваться исполнения своих лучших надежд! Я желаю Приамурью благополучия и процветания! С Новым годом, Приамурье!» - пожелал Александр Козлов.

В своем поздравлении на сайте правительства губернатор отметил, что в сложных экономических условиях улучшены показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предприятий области.

«Нам удалось обеспечить устойчивый рост обрабатывающих производств, положительную динамику в металлургическом комплексе и строительстве. Мы строили жилье и дороги, объекты здравоохранения, торговли, спорта, образования и культуры. Вводили новые мощности энергетики, промышленного производства, транспорта, перерабатывающей отрасли и сельского хозяйства. Хочу поблагодарить всех, кто потрудился во благо Приамурья в уходящем году. Мы вместе с вами определили план действий на ближайшее будущее. Верю, что для решения дальнейших задач нам хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. И у нас всё получится», - цитирует Александра Козлова пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #праздники

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Комментарии
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  • Евлеслав

    Евлеслав
    3 часа назад

    Я щастлив

  • Ксаныч

    Ксаныч
    3 часа назад

    Готов исполнять желания.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    В общем БОДРЯЧКОМ В НОВОМ 2017 ГОДУ...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Спасибо губернатору и мэру за поздравления! Я их тоже поздравляю от себя и своей семьи с Новым Годом.

  • разуверившийся

    разуверившийся
    2 часа назад

    такая тишина на фейрверке была

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    разуверившийся

    такая тишина на фейрверке была



    А чего шуметь-то?

  • naryshkin898

    naryshkin898
    16 минут назад

    Всех поздравляю !

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