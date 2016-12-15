Дело о похищенных на строительстве Восточного 1,18 миллиарда рублей направили в суд

Фото: dfo.spetsstroy.ru

В пятницу, 30 декабря, дело начальника «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрея Ярцева направлено в суд. Его обвиняют в хищении 1,18 миллиарда рублей во время строительства космодрома Восточный. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры России.

Андрей Ярцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата». По данному делу к ответственности привлекли Владимира Денискина по обвинению в организации растраты и Николая Шкадина – по обвинению в пособничестве в растрате.

По версии следствия, с августа 2012 по октябрь 2013 года организованная группа в составе Ярцева, гендиректора «Стройконструкция С» Рязанова, гендиректора «Стройконструкция» Шкадина, его заместителя Новикова и сотрудника ФСО России Денискина в ходе реализации договоров на поставку металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный похитила свыше 1,18 миллиарда рублей.

Для этого искусственно завышались цены изделий, была создана цепочка фирм-посредников. Кроме того, они обеспечивали победы в конкурсе подконтрольной сообщникам коммерческой организации, не имеющей производственных мощностей и не способной самостоятельно выполнить условия контракта.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 94 гарнизонный военный суд.

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