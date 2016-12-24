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В Бурейском районе полностью сгорел склад с сеном

В Бурейском районе полностью сгорел склад с сеном
Фото: Publika.md

В субботу ночью, 31 декабря, в селе Безозёрное возник пожар на складе хранения сена, расположенного в переулке Северном. Сообщение о возгорании поступило 03:37. Пожарные ликвидировали его, однако склад и хранившееся в нем сено огонь уничтожил полностью.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарного поста при пожарной части № 56 села Старая Райчиха и добровольной пожарной команды села Приозёрное в составе девяти человек и двух единиц техники. Через 24 минуты было ликвидировано открытое горение. В пожаре никто не пострадал. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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