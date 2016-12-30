С Новым годом благовещенцев поздравят волшебники из фильма «Чародеи»

Благовещенцев приглашают на главную площадь города, где в 19 часов начнется праздничная новогодняя программа с участием творческих коллективов города. Сюжет праздника строится по мотивам известного новогоднего фильма «Чародеи». Традиционно в рамках праздника пройдут конкурсы со зрителями и розыгрыш призов.

Программа называется «Чародеи. Продолжение». На сцене площади Ленина появятся герои фильма «Чародеи», роли которых исполнят артисты Городского дома культуры. Согласно задумке организаторов, в Благовещенске также открылся филиал института чародейского мастерства под названием НУИНУ.

Завершится праздничная программа в 20 часов фейерверком.

Просмотров всего: 171

#отдых #праздники

распечатать