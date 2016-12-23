В 2016 году в России была рекордно низкая инфляция

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Согласно предварительным оценкам Росстата, инфляция в России в 2016 году составила 5,4 %. Показатель ниже инфляции по прогнозу Минэкономразвития и ЦБ, он является рекордно низким в российской новейшей истории, сообщает РБК.

За декабрь 2016 года потребительские цены в России выросли на 0,4 %, следует из сообщения Росстата. При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6 %, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3 %.

По итогам 2016 года инфляция, по предварительной оценке Росстата, составила 5,4 %. При этом цены на продукты выросли на 4,6 %, на непродовольственные товары – на 6,5 %, на услуги – на 4,9 %.

В сообщении Росстата подчеркивается, что окончательные данные об инфляции в декабре 2016 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года.

Минэкономразвития заявляло, что по итогам 2016 года инфляция составит 5,6 %, опустившись, благодаря более сильному укреплению рубля и низкому потребительскому спросу, ниже официального прогноза ведомства.

В соответствии с действующим прогнозом Банка России инфляция в стране по итогам 2016 года должна уложиться в диапазон 5,5–6 %.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2016 года инфляция опустится до рекордно низкого уровня.

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