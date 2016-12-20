Амурские депутаты предложили выдавать новым фермерам участки без торгов

Законодательное собрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, который дает право впервые зарегистрированным фермерским хозяйствам право получить в аренду сроком до пяти лет земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сообщает РИА Новости.

«Предлагается внести изменения в статью 10 федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в части предоставления впервые зарегистрированным крестьянским (фермерским) хозяйствам возможности в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации, получить в аренду сроком до 5 лет земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства без проведения торгов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит начинающим фермерам заключать договоры аренды по более низкой цене, что будет для них хорошей поддержкой на начальном этапе.

«Кроме этого, предлагаемые изменения позволят гражданам, уже получившим "дальневосточный гектар" и планирующим заниматься сельским хозяйством, расширить деятельность и зарегистрироваться в качестве ИП (КФХ), что, в свою очередь, приведет к увеличению доходов бюджетов всех уровней и занятости населения на Дальнем Востоке», – говорится в сопроводительных документах.

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