В Благовещенске завершено расследование в отношении Антона Тарана

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению руководителя группы компаний, оказывающей услуги в сфере ЖКХ жителям Благовещенска. Антона Тарана обвинили в коммерческом подкупе.

По версии следствия, 25 мая 2016 года в Благовещенске обвиняемый незаконно передал представителю ресурсоснабжающей организации 3 миллиона рублей за содействие в заключении с ним соглашений об уступке права требования сумм задолженности, образовавшейся между указанной организацией и компаниями, руководителем которых являлся подследственный.

При этом, согласно проектам соглашений, подготовленных Антоном Тараном, сумма долга, составлявшая свыше 230 миллионов рублей, переходила подследственному за сумму в 22,8 миллиона рублей. Передача денежных средств была зафиксирована в ходе оперативно-разыскного мероприятия, проведенного сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Антон Таран руководил группой компаний «Домоуправление». Полиция поймала его на попытке подкупа: по версии следствия он незаконно передал представителю ресурсоснабжающей организации три миллиона рублей. Антон Таран был задержан и помещен в ИВС, после чего ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре Антон Таран был заключен под стражу.

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