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В Благовещенске завершено расследование в отношении Антона Тарана

В Благовещенске завершено расследование в отношении Антона Тарана

Амурские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению руководителя группы компаний, оказывающей услуги в сфере ЖКХ жителям Благовещенска. Антона Тарана обвинили в коммерческом подкупе.

По версии следствия, 25 мая 2016 года в Благовещенске обвиняемый незаконно передал представителю ресурсоснабжающей организации 3 миллиона рублей за содействие в заключении с ним соглашений об уступке права требования сумм задолженности, образовавшейся между указанной организацией и компаниями, руководителем которых являлся подследственный.

При этом, согласно проектам соглашений, подготовленных Антоном Тараном, сумма долга, составлявшая свыше 230 миллионов рублей, переходила подследственному за сумму в 22,8 миллиона рублей. Передача денежных средств была зафиксирована в ходе оперативно-разыскного мероприятия, проведенного сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Антон Таран руководил группой компаний «Домоуправление». Полиция поймала его на попытке подкупа: по версии следствия он незаконно передал представителю ресурсоснабжающей организации три миллиона рублей. Антон Таран был задержан и помещен в ИВС, после чего ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. В ноябре Антон Таран был заключен под стражу.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • kibitzer

    kibitzer
    5 часов назад

    Посодют, нет?

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    4 часа назад

    посодют

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    4 часа назад

    Сейчас Мкртычан рассуждал не как юрист. А как человек знающий корпорацию г-на Семенова.

    Степень и уровень выполнения заказов

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А Мигулю кто заказал?

  • Мистер Ы

    Мистер Ы
    3 часа назад

    Мог бы родиться и в Африке

    Сейчас Мкртычан рассуждал не как юрист. А как человек знающий корпорацию г-на Семенова.

    Степень и уровень выполнения заказов



    Ну во первых я не МкртчЫан(научились бы уже за 15 лет фамилию писать)))))

    А во вторых я не понимаю что такое "корпорация Семенова"?

    При чем тут Семенов если арестовывали его сотрудники ФСБ? Они что Семенову подчиняются при нынешнем то руководителе?

    Пургу не несите и не выдавайте желаемое за действительно

    Не надо было Антону, к которому я хорошо отношусь ИДТИ ТАК в политику-ну а если пошел, то надо было на момент выборов быть осторожным и никуда с 3 миллионами не ездить-все просто

    А когда теряешь чувство бдительности и считаешь себя НЕУЯЗВИМЫМ то как правило тебя ловят на твоих ошибках

    И это история не только Антона, но и Мигули и Короткова и всех тех, кто просто стал думать о том, что его "товарищи прокуроры отмажут"

    Тем более, что надо было понимать, что и Прокурор то у нас новый, который к ТЕМ не очень то хорошо относится-ну зачем Антону было идти в политику, если на стадии выборов он простые вещи не хотел понимать

    Политика, как и Восток-дело тонкое

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    30 минут назад

    То есть практически ВСЕ в политике промышляют подобным? Только более "аккуратно"?

  • ИТЛ

    ИТЛ
    20 минут назад

    А прокурор новый откуда взялся, это тот который валил благовещенский район, потом город Благовещенск, потом был переведён в Владивосток откуда с треском был изгнан. Я не думаю , что кто то поверит , что с Владика перевод в Благу можно считать повышением. Посмотрите с каким упорством он не замечает преступления на горно лыжной базе в Натальино. Надо собирать подписи с просьбой избавить область от такого прокурора и направить президенту.

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