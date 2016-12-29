Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:59 14

Отмена рейса помешала амурским туристам отметить Новый год в Таиланде

Отмена рейса помешала амурским туристам отметить Новый год в Таиланде
Фото: azov-travels.ru

Некоторые амурчане планировали отметить Новый год на курорте, вылетев в субботу, 31 декабря, на Пхукет, но их планы были нарушены. Авиакомпания «Икар» его отменила и перенесла на следующий день.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Благовещенска, вылет должен был состояться 31 декабря в 13:55. Но он перенесён на 10 утра воскресенья, 1 января, сообщили в справочной службе аэропорта, коррективы в расписание внёс перевозчик.

Накануне специалисты туристических агентств в спешном порядке оповещали туристов об изменении в расписании.

Просмотров всего: 1874

#отдых #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    ...а мы сидим на Пхукете и гадаем - толи нас вывезут сегодня, и этим же рейсом полетят те, кому отложили рейс, толи будем ждать тот самолёт, что полетит из Благи завтра и нам продлят отпуск почти на сутки..

    пс - на онлайн табло аэропорта Пхукет нашего рейса на сегодня не нашёл..

  • Vlad2010

    Vlad2010
    2 часа назад

    подстава. Летайте самолетами аэрофлота )

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Нет,зачем самолёты? Учитесь летать сами! Отрастил крылья и вперёд!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Vlad2010

    подстава. Летайте самолетами аэрофлота )



    Засада. Самолёты Аэрофлота не хотют летать в Пхукет из Благи. Они вообще сюда летать не хотют.

  • ay

    ay
    1 час назад

    За Родину,за Сталина

    ...а мы сидим на Пхукете и гадаем - толи нас вывезут сегодня, и этим же рейсом полетят те, кому отложили рейс, толи будем ждать тот самолёт, что полетит из Благи завтра и нам продлят отпуск почти на сутки..

    пс - на онлайн табло аэропорта Пхукет нашего рейса на сегодня не нашёл..



    И зачем столько многаточиев?) Я подозреваю, что до полуночи к вам прилётит самолёт и увезёт вас в Блг, а уже потом "те, кому отложили рейс" вылетят из Блг греться.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    1 час назад

    Юристы потирают потныи ручОнки, потому что исков под это дело в следующем году - БУДЕТ.

  • full

    full
    1 час назад

    СтудеNT

    Юристы потирают потныи ручОнки, потому что исков под это дело в следующем году - БУДЕТ.



    А сколько стоит сорваный Новый Год?

  • Папайя

    Папайя
    1 час назад

    Тем кто на Пхукете повезло. Отпуск продлен на день.

    А кто вылетает 31 числа. ... вылет в 14.00, доберутся до отеля к 12, часу ночи... без сил и денег (тайских)... как то не очень провести так новый год. Кто придумал вылет именно 31....

  • ay

    ay
    1 час назад

    Юристы видели договор с туроператором? Мо буть и ручонки еле тёплымя остануца.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    апсет года

  • Папайя

    Папайя
    1 час назад

    Агентство вернет стоимость одного сорванного дня в отеле... это тысячи 2-3. Никто исков не подаст! Они изначально проиграны. Читайте договор

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    ay

    ...И зачем столько многаточиев?)...



    ...ну, манера письма у мну такая, привычка вредная, если хотите - сперва типа я тут продолжаю новость (не мной начатую), а в конце - типа как развитие событий не закончено (будем подождать)...

    пс - всё сидим и ждём, даж не знаем, где НГ встречать будем, толи в самолёте, толи в гостишке.

  • Папайя

    Папайя
    58 минут назад

    Да где бы не встречали! Желаю всем, всем удачного года!!!!

  • ay

    ay
    51 минута назад

    За Родину,за Сталина

    ay

    ...И зачем столько многаточиев?)...



    ...ну, манера письма у мну такая, привычка вредная, если хотите - сперва типа я тут продолжаю новость (не мной начатую), а в конце - типа как развитие событий не закончено (будем подождать)...

    пс - всё сидим и ждём, даж не знаем, где НГ встречать будем, толи в самолёте, толи в гостишке.



    Угум, пОнято. У всякого своя манера, своя особенноСь. НГ в самолёте - это ж экзотично. Представьте, что где-то над Китаем, уткнувшися в ватную бороду, КВС по внутренней связи начнёт своё новогоднее обращение: "Л. и Ж. Зыс ыс ё кэптэйн спикинг..." Ах да, это ж не нацпер. Усё должно быть по-русски.

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

С Новым годом благовещенцев поздравят волшебники из фильма «Чародеи»

Общество 3

Жители Зеи пожаловались на небезопасность ледяной горки на площади
Общество 9

Благовещенцам не могут запретить запускать фейерверки

29 декабря, 20:29
Общество 5

«Новый год в разные десятилетия»: 2000-е