Отмена рейса помешала амурским туристам отметить Новый год в Таиланде

Фото: azov-travels.ru

Некоторые амурчане планировали отметить Новый год на курорте, вылетев в субботу, 31 декабря, на Пхукет, но их планы были нарушены. Авиакомпания «Икар» его отменила и перенесла на следующий день.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Благовещенска, вылет должен был состояться 31 декабря в 13:55. Но он перенесён на 10 утра воскресенья, 1 января, сообщили в справочной службе аэропорта, коррективы в расписание внёс перевозчик.

Накануне специалисты туристических агентств в спешном порядке оповещали туристов об изменении в расписании.

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#отдых #туризм

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