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Специалисты амурского ОПФР поздравили детей из подшефных приютов

Специалисты амурского ОПФР поздравили детей из подшефных приютов
Фото: pfrf.ru

Уже 8 лет подряд отделение Пенсионного фонда в Амурской области традиционно поздравляет подшефный приют «Солнечный» Зейского района с Новым годом. Каждый из 30 детишек получил свой красочный пакетик. Гостинцы дети из подшефного приюта получают от отделения ПФР и управления в Зее несколько раз в год.

Приют в одном из самых северных районов области открылся осенью 2008 года. В нём находятся дети разного возраста, попавшие в трудную жизненную ситуацию – в среднем около 30 ребятишек от 3 до 16 лет из Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и других районов. С момента открытия отделение Пенсионного фонда по Амурской области и управление ПФР в Зее и Зейском районе взяли шефство над этим детским учреждением.

Специалисты управления ПФР в Благовещенске посетили благовещенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» с новогодним представлением детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для детей подготовили нужные в быту подарки и сладкие сюрпризы, а также провели новогодний утренник. Ребята изготовили для гостей символы года – «Петушки».

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#дети #жизнь #Зея #Новый год #праздники

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