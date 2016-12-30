Белогорский приют получил продуктовый подарок от Деда Мороза

Фото: belogorck.ru

Белогорский приют «Надежда» в канун Нового года получил подарок от Деда Мороза. Предприниматели, депутаты и городские чиновники собрали продуктовые наборы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в организационном отделе администрации Белогорска, в приют доставлено более 200 килограммов продуктов питания. В настоящее время в центре живут 120 человек. К новогодним праздникам постояльцы приюта получили сахар, муку, подсолнечное масло, более 11 килограммов сгущенного молока. Кроме этого, в приют доставлены апельсины, мандарины, конфеты, печенье и вафли.

«Огромная благодарность Деду Морозу и всем его помощникам за неожиданный подарок нашему приюту, – сказал руководитель некоммерческой организации "Надежда" Александр Кайзер. – Это большая помощь для работы приюта и организации праздничного стола».

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