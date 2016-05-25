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Жителей Амурской области предостерегают от покупки нелицензированного алкоголя

Жителей Амурской области предостерегают от покупки нелицензированного алкоголя
Фото: proufu.ru

В период новогодних праздников растут продажи контрафактного алкоголя. Употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений, нанести непоправимый вред здоровью и даже закончиться смертью. Чтобы обезопасить себя, необходимо быть внимательными при покупке алкоголя, предостерегает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

«Практически все подделки, за исключением водки, состоят из спиртоводной смеси с добавлением красителей и вкусовых ароматических добавок. Особенно следует обращать внимание на цену. Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены. Необходимо тщательно проверять обозначение емкости, название бренда алкоголя», – рекомендует ведомство.

Отличительными признаками контрафактности алкоголя являются отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна, незаводской способ нанесения и низкое качество печати этикеток, контрэтикеток, кольереток, наличие опечаток в маркировке крышек. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеются название алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение.

На нелегальность происхождения того или иного вида алкогольного напитка указывает ряд признаков поддельной акцизной марки. Настоящая печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. В нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимся изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном. В окне просматривается нанесенное на нить изображение в виде полосок розового цвета. На обратной стороне настоящих марок набита аббревиатура «РФ», элемент, отпечатанный цветопеременной краской.

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#здоровье #Новый год #праздники #торговля

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