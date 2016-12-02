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Амурчане не могут оплатить пенсионные платежи в одном из банков

Амурчане не могут оплатить пенсионные платежи в одном из банков
Фото: gagarin.mos.ru

Жители Амурской области жалуются на то, что второй день не могут заплатить пенсионные отчисления в одном из банков. В финансовом учреждении отказываются принимать страховые взносы от индивидуальных предпринимателей. Также у людей не получается перечислить платежи через банкоматы и онлайн-банк. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ПФР по Амурской области Наталья Шлямова.

«Люди в панике звонят на телефон нашей горячей линии и жалуются, что банк не принимает платежи. Люди опасаются, что за просрочку платежа им пойдет начисление пени», – сказала Наталья Шлямова.

В Пенсионном фонде пояснили, что причина непрохождения платежей неизвестна. ПФР по Амурской области свои счета не менял и не закрывал. Поэтому индивидуальным предпринимателям рекомендуется обратиться в другие банки.

«Если и там в перечислении средств им будет отказано, необходимо взять письменное объяснение от представителя финансового учреждения. При рассмотрении решения начисления пени за долг ПФР по Амурской области будет учитывать этот документ», – обратилась к бизнесменам Наталья Шлямова.

Во избежание подобных ситуаций Пенсионный фонд рекомендовал провести все платежи до 25 декабря.

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#Пенсионный фонд

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Хана

    Хана
    38 минут назад

    Ну не принимают наверное потому,что нет счета ИП.

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