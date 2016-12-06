На ралли в Китае амурского гонщика назвали «летящим»

100 тысяч юаней, лед, снег и автомобили. Чемпионат по ралли прошел в Китае. В нем принял участие амурский спортсмен Сергей Зубов. В состав экипажа вошла корреспондент «Альфа-канала» Ирина Стругачева. В борьбе за первое место автомобиль амурской команды едва не перевернулся.

Больше 50 автомобилей. Около ста участников собрались в маленьком городке на северо-западе КНР. Сюда съехались экипажи не только со всего Китая, но и из Монголии, а также Читы и Иркутска. Но дальше всех забрались спортсмены из жаркой Малайзии.

Город Эргун находится в ста километрах от российско-китайской границы, поэтому и архитектура здесь напоминает русскую. И люди здесь наполовину русские. Именно русские китайцы поделились с амурским гонщиком Сергеем Зубовым автомобилем, который обычно используют для охоты. Свою машину спортсмену перевезти не удалось.

В первый день соревнований автогонщиков ждала квалификация. Им нужно было преодолеть два круга по ипподрому – всего около тысячи метров. Благовещенский спортсмен оказался в четверке с китайским чемпионом. «Прекрасно было понятно, что у него крутая тачка и никаких иллюзий, скажем, чтобы обогнать его. То есть я прекрасно знал, что он приедет первым, моя задача была приехать вторым», – сказал Сергей Зубов.

В день ралли Сергей, как и задумывал, стартовал вторым. На этот раз компанию ему в роли штурмана составила корреспондент «Альфа-канала» Ирина Стругачева. Во время ознакомительного круга они составили легенду – прописали все повороты. Китайские гонщики этого не делали. Но преимущество амурским участникам не помогло.

«Ехали очень хорошо. Я думаю, что как минимум в тройку мы бы точно заехали. Но я был уверен, что мы едем на первое место», – поделился ожиданиями Сергей Зубов.

Команда благополучно проехала больше половины трассы. Дальше машина перестала слушаться. Вырвало рулевую тягу. До финиша гонщики добрались, но не с лучшими результатами. Сергей Зубов получил награду «Летящий гонщик».

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