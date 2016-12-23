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В Чигирях горел продуктовый магазин

В Чигирях горел продуктовый магазин
Фото: primrep.ru

В селе Чигири Благовещенского района рано утром 31 декабря загорелся продуктовый магазин. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 4:30. Спустя 4 минуты к месту возгорания прибыли 12 пожарных, три единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

Из-под кровли здания шел густой дым. 6 минут понадобилась боевым расчетам на то, чтобы ликвидировать открытый огонь. Пламя повредило три холодильные установки, потолочное перекрытие на площади около 15 квадратных метров, стеклопакет на площади около одного квадратного метра. Помещение магазина закопчено по всей площади.

Жертв нет. Причины пожара выясняются.

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#пожары #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Название магазина не написали и причины возгорания тоже.

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