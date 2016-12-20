Строительная площадка Амурского газоперерабатывающего завода готова более чем наполовину

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Площадка строительства Амурского ГПЗ под Свободным готова на 60 %. Полностью подготовлена территория для строительства технологических установок первого пускового комплекса, завершены работы по созданию подъездных автомобильных дорог, ведущих к объектам на станции Заводская и причалу на реке Зее. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Временные здания и сооружения, включая вахтовый поселок строителей, готовы на 44 %. Ведется создание объектов железнодорожной инфраструктуры, необходимой для оптимизации логистической схемы доставки грузов. Завершены работы по устройству участка примыкания пути необщего пользования строящейся железнодорожной станции Заводская-2 к действующему железнодорожному пути станции Усть-Пера. Уложено шесть стрелочных переводов и 580 метров рельсового полотна. Выполняются работы по устройству насыпи. Выполнены работы по подготовке территории перегона между станциями Заводская-2 и Заводская протяженностью 11,9 километра.

С ноября 2016 года идет возведение временного причала на реке Зее, предназначенного для выгрузки тяжеловесных крупногабаритных грузов. Для повышения несущей способности и обеспечения длительной безопасной эксплуатации объекта применяется специальная технология заполнения полостей труб свай силовой площадки армированным бетоном. К концу декабря было погружено 106 из 161 сваи, проведено дноуглубление акватории причала.

В частности, погружено 6 918 металлических и 2 147 железобетонных свай. Поставку строительных материалов, оборудования и комплектующих осуществляют 36 российских предприятий. Работы ведут более 1 500 человек и свыше 600 единиц техники.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров. Пик строительных работ придется на 2019 год, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 15 000 человек.

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