«Новый год в разные десятилетия»: 2010-е

В 2010-е заранее бегать по магазинам в поисках продуктов уже было не нужно. После боя курантов не висла мобильная сеть – друзей и родственников можно было поздравить через соцсети и многочисленные мессенджеры. И Новый год по-прежнему оставался душевным объединяющим праздником, далеким от политики.

Герой этого выпуска рубрики «Новый год в разные десятилетия» – маленький благовещенец Арсений. Он возможно будущий президент, или ученый, или народный артист. По крайней мере, потенциал есть, говорят родители Арсения Лиунши. Мальчик учится в 3 классе. Увлекается роботехникой, ходит в театральную студию и любит математику.

«Хочу пойти на профессию программиста, хочу писать разные программы. Артистом я как бы тоже хочу стать! Но это мое хобби, то есть я люблю быть артистом. Могу на две профессии – артист и программист. Я хотел участвовать в спектаклях, но и развить навыки, актерское мастерство, речь хотел свою развить. И вообще быть артистом – это тоже хорошо, быть народным артистом не каждый может. Но вообще выгоднее быть программистом. Сейчас уже современный век. У каждого пятого есть компьютер, у каждого школьника есть смартфон. Есть такой язык программирования Ява, программисты, которые пишут на этом языке, в среднем зарабатывают около 1 000 долларов в месяц», – поделился Арсений Лиунши.

Желания может исполнить и Дед Мороз. 9-летний Арсений в доброго дедушку верит и уже написал новогоднее письмо. А шкаф мальчика полон сказочных костюмов. Третьеклассник был и мушкетером, и человеком-пауком, и Дартом Вейдером, и супер-марио из компьютерной игры 90-х.

В новый год Арсений мечтает найти беспроводной джойстик для компьютерных игр под елкой. Зеленую красавицу он уже нарядил вместе с младшим братом.

«Я бы хотел пожелать маме крепкого здоровья, обязательного долголетия! Братику я бы пожелал много веселья, чтобы никогда не болел и чтобы вырос хорошим человеком», – сказал Арсений.

Просмотров всего: 112

#жизнь #праздники

распечатать