Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Сбербанк сделал новогодний подарок семилетнему мальчику Кириллу, который попросил Деда Мороза подарить ему карту Сбербанка.

Фотографию письма Кирилла к Деду Мороза опубликовала его мама Надежда Генрихсен в социальной сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены): «Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Я пошёл в первый класс. Учусь хорошо. Играю на флейте. Поdaри мне пожалуйста: баллончики с краской для графити. И карточку от Сбербанка».

Друзья Надежды в социальной сети переслали письмо Кирилла одному из сотрудников Сбербанка. В банке решили: нужно сделать всё, чтобы чудо для маленького ребенка свершилось.

Сегодня Кирилл стал обладателем своей первой карты Сбербанка. Мама взяла его с собой в отделение банка, но не сказала о цели поездки. Подарок стал для мальчика волшебным сюрпризом.

«Очень здорово, что Сбербанк придумал такую возможность для детей и родителей, — сказала мама Кирилла Надежда Генрихсен. — Я очень рада, что новогоднее пожелание Кирилла стало реальностью благодаря главному банку страны и его сотрудникам».

Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет. Она выпускается на имя ребёнка, но привязывается к счёту родителей. Ребёнок может безопасно платить картой вместо наличных, при этом родители видят операции по карте. Кроме того, у родителей есть возможность установить лимит по ежемесячным тратам по карте.

Оформить заявку на дополнительную карту родители могут в любом отделении Сбербанка. Для этого нужен паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

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