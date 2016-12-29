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Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Сбербанк сделал новогодний подарок семилетнему мальчику Кириллу, который попросил Деда Мороза подарить ему карту Сбербанка.

Фотографию письма Кирилла к Деду Мороза опубликовала его мама Надежда Генрихсен в социальной сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены): «Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Я пошёл в первый класс. Учусь хорошо. Играю на флейте. Поdaри мне пожалуйста: баллончики с краской для графити. И карточку от Сбербанка».

Друзья Надежды в социальной сети переслали письмо Кирилла одному из сотрудников Сбербанка. В банке решили: нужно сделать всё, чтобы чудо для маленького ребенка свершилось.

Сегодня Кирилл стал обладателем своей первой карты Сбербанка. Мама взяла его с собой в отделение банка, но не сказала о цели поездки. Подарок стал для мальчика волшебным сюрпризом.

«Очень здорово, что Сбербанк придумал такую возможность для детей и родителей, — сказала мама Кирилла Надежда Генрихсен. — Я очень рада, что новогоднее пожелание Кирилла стало реальностью благодаря главному банку страны и его сотрудникам».

Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет. Она выпускается на имя ребёнка, но привязывается к счёту родителей. Ребёнок может безопасно платить картой вместо наличных, при этом родители видят операции по карте. Кроме того, у родителей есть возможность установить лимит по ежемесячным тратам по карте.

Оформить заявку на дополнительную карту родители могут в любом отделении Сбербанка. Для этого нужен паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

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