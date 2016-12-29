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Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники

Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников офисы Дальневосточного банка ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику.

Режим работы офисов банка в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе вы можете найти на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Контактные телефоны:

Справочная служба Сбербанка России 8-800-555-555-0;

Служба помощи Сбербанка, техподдержка 8-800-200-37-47.

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