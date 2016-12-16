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В Белогорске завершили строительство Центра культурного развития

В Белогорске завершили строительство Центра культурного развития

30 декабря глава Белогорска Станислав Мелюков подписал акт ввода в эксплуатацию Центра культурного развития. Его строили рамках федеральной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства». Строительные работы длились в течение года.

Центр возведен в парке имени Дзержинского. Общая стоимость объекта составила около 100 миллионов рублей. От областного бюджета Белогорск получил поддержку для завершения строительства в объеме 25 миллионов рублей.

В новом здании общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров разместятся творческие коллективы города, сообщает администрация Белогорска.

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#Белогорск #культура #строительство

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