Продажа алкоголя 31 декабря и 6 января в Благовещенске будет ограничена

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В субботу, 31 декабря, в столице Амурской области в связи с празднествами будет ограничена продажа горячительного. С 19:00 до 20:30 часов пройдёт городское новогоднее представление и фейерверк. За два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий запрещена продажа алкоголя.

Исключения составляют организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания в ресторанах, кафе и барах с обслуживанием барменами и официантами.

Также запрет распространится на 6 января с 14 до 16 часов – на площади имени Ленина пройдут «Рождественские колядки».

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#закон

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