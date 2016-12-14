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30декабря
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Сегодня, 16:45 9

Продажа алкоголя 31 декабря и 6 января в Благовещенске будет ограничена

Продажа алкоголя 31 декабря и 6 января в Благовещенске будет ограничена
Фото: 21.by/p

В субботу, 31 декабря, в столице Амурской области в связи с празднествами будет ограничена продажа горячительного. С 19:00 до 20:30 часов пройдёт городское новогоднее представление и фейерверк. За два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий запрещена продажа алкоголя.

Исключения составляют организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания в ресторанах, кафе и барах с обслуживанием барменами и официантами.

Также запрет распространится на 6 января с 14 до 16 часов – на площади имени Ленина пройдут «Рождественские колядки».

Просмотров всего: 1226

#закон

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • neverstop

    neverstop
    4 часа назад

    А смысл? Уж к новому то году, ещё заранее начинают покупать алкоголь.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    4 часа назад

    6 января ?

    А чем собственно знаменательна эта дата ???

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Уррра!

    И волки целы,

    И овцы сыты )))

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Кто хотел уже запасся.

    Кто захочет, найдёт где взять.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Правильно! В очередной раз оч умная мысль! Пусть народ дрянь всякую нелегально покупает!

  • Терехова

    Терехова
    2 часа назад

    Ох как же, ведь алкоголь одна из тех статей расходов, на которых наваривается наша страна.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    И боярышник не купить уже

  • tankist btb

    tankist btb
    41 минута назад

    Бред наших властей

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    38 минут назад

    Baska

    И боярышник не купить уже



    Ты можешь вместо него бухать стекломой.

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