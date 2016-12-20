В Амурской области примут необходимые меры по обеспечению безопасности в праздники

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В правительстве Приамурья обсудили вопросы обеспечения безопасности населения в праздники. Глава региона ответственным ведомствам поручил взять на особый контроль массовые мероприятия с применением пиротехнических средств, принять меры по охране общественного порядка, усилению антитеррористической защиты и противопожарной безопасности мест проведения новогодних мероприятий.

Губернатор отметил, что вопрос обеспечения безопасности населения и функционирования объектов жизнедеятельности в период проведения новогодних и рождественских праздников на сегодняшний день – один из наиболее важных.

«Ни в коем случае праздники не должны обернуться чрезвычайными происшествиями, связанными с гибелью людей, и другими тяжкими последствиями. Только личный контроль и ответственное исполнение обязанностей позволят обеспечить проведение новогодних и рождественских праздников без происшествий и потрясений для амурчан, – подчеркнул Александр Козлов. – Кроме того, заостряю внимание, что необходимо в праздничные дни усилить работу по выявлению и пресечению фактов реализации спиртосодержащей жидкости различного рода псевдокосметических средств, которые могут употребляться не по назначению. Ни в коем случае мы не должны допустить повторения трагедии, случившейся в Иркутске».

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского наиболее вероятно возникновение происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики, пожарами в жилом секторе, авариями на транспорте, а также с происшествиями в местах массового отдыха людей и на объектах проведения новогодних мероприятий. Поэтому определены ответственные должностные лица, заступающие на дежурство в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба областного правительства.

«С 31 декабря 2016 по 1 января 2017 на дежурство заступают главы муниципальных образований, в остальные выходные и праздничные дни ответственными дежурными заступают первые заместители, заместители, заместители глав по ЖКХ, начальники отделов ГОЧС администраций районов, городских округов, которые должны осуществлять непрерывный контроль за обстановкой на территории населенных пунктов и в целом на территории муниципального образования. Для оперативного реагирования на возможные происшествия решением КЧС и ПБ при правительстве области с 8 утра 25 декабря Амурская областная территориальная подсистема РСЧС переведена в режим функционирования "Повышенная готовность"», – сообщил Алексей Венглинский.

Что касается сферы ЖКХ, то, как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гордеев, организовано взаимодействие предприятий коммунальной энергетики с филиалами ОАО «ДРСК», создан необходимый запас топлива на предприятиях ЖКХ, обеспечена готовность аварийно-восстановительных бригад, проверены резервные дизель-генераторы.

«Предоставлены графики очистки территорий, в том числе количество дворовых территорий, подлежащих уборке, планируемый тоннаж мусора, а также сколько планируется привлечь предприятий, техники и людей к уборке в новогодние праздники. Указанный график разработан с учетом ежедневных показателей. Считаю, к проведению праздников жилищно-коммунальное хозяйство готово», – пояснил министр.

Сотрудники министерства социальной защиты осмотрели дома пенсионеров, инвалидов, а также многодетных семей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Подрядчики подготовили 203 единицы дорожной техники, заготовили 15 тысяч кубических метров фрикционных материалов, 160 тонн химического реагента, обеспечили дежурство ответственных работников и патрульных бригад. Информация о состоянии проезда по автомобильным дорогам регионального значения будет размещаться на сайте www.amurdor.ru. В период новогодних каникул также организована работа в медицинских учреждениях области, приняты меры для бесперебойного функционирования транспортного комплекса.

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