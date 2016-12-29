«Альфа-канал» поздравил амурчан музыкальным клипом

Поздравить своих зрителей журналисты благовещенской телекомпании «Альфа-канал» решили в музыкальном клипе. Сделать его помогли благовещенские музыканты из группы On Air. Слова написал Алексей Воскобойников. Клип называется «Новогоднее чудо».

Музыкальный подарок готовили около двух месяцев. За основу взяли мелодию давно забытой зарубежной песни, но музыканты предложили оригинальную аранжировку. В итоге композиция полностью изменилась. В съемках приняли участие ведущие и корреспонденты телекомпании. Многие предстали в непривычных образах.

«Это наше пожелание всего самого лучшего нашему зрителю. Нам хотелось поделиться своим позитивом, подарить положительные эмоции. Ведь Новый год – это особенный праздник, когда хочется верить в чудеса. И, конечно, надо ценить то, что есть у каждого из нас. Это мы и хотели донести до зрителя. С праздником!» – поздравила амурчан программный директор телекомпании «Альфа-канал» Нино Кохреидзе.

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