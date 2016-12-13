Дома лучше: благовещенцы рассказали, где встретят Новый год

«Где вы планируете встречать Новый год?» – с таким вопросом к прохожим обратились журналисты благовещенской телекомпании «Альфа-канал». Времени до боя курантов остаётся всё меньше, и многие уже определились, где состоится встреча 2017-го.

«Мы будем праздновать Новый год в семье, в кругу семьи, родственников, друзей. Будем взрывать всякие хлопушки – только без фанатизма, чтобы соблюдать технику безопасности. Потом мы пойдём в гости и будем всю ночь гулять, петь, танцевать – Год огненного петуха! Кстати, я тоже родился в Год петуха, это мой год. Я верю, что он будет мегакрутым!» – признался мужчина.

«Дома. Да, здесь. Нет, никуда не поеду. Мне уже много лет, чтобы ездить... Вот молодые когда были, мы ездили. А сейчас уже...» – улыбается пенсионерка.

«Мы хотели поехать в Петербург, но что-то пошло не так. И мы остались дома. – А обычно ездите куда-нибудь? – Да, в Таиланде, Петербурге. – А я только дома праздную», – рассказали мальчишки.

«В деревне, катание на лыжах. Внуки приедут, будем на санках кататься. Так что будем отдыхать», – признаётся женщина.

«Дома, это домашний праздник. За границу в этом году не собираемся, пропустим этот год. – А где вы обычно праздновали? – В Турции, Китае, Грузии», – перечисляет мужчина.

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#жизнь #Новый год #СМИ

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