Банки готовы списать долги погибших при крушении Ту-154

Фото: mir24.tv

Вопрос о списании долгов тех, кто погиб в авиакатастрофе Ту-154 готовы рассмотреть пять российских банков – Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк, сообщили в пресс-службах кредитных организаций. Об этом пишет «Российская газета».

В пресс-службе Сбербанка заявили, что они готовы рассматривать подобный вопрос и предложили родственникам погибших обращаться за консультацией по телефону выделенной горячей линии 8-800-100-11-66.

ВТБ24 в свою очередь заявил о принятии комплекса мер по разрешению этой ситуации. В частности, о готовности простить долги и о выплате дополнительных компенсаций.

Газпромбанк, по официальному заявлению представителя кредитной организации, «планирует рассмотреть возможность списания задолженности клиентов банка, оказавшихся в числе жертв этой трагедии».

Об этом же сообщили в пресс-службе Альфа-банка, заявив, что пока обращений от родственников погибших касательно кредитов, оформленных у них, не поступало.

Банк «Открытие» также готов войти в положение семей, которых постигла утрата, связанная с гибелью родственников в авиакатастрофе Ту-154, и решить вопрос о списании кредитного долга или оказании материальной помощи родственникам погибших.

Как сообщало Амур.инфо, самолет Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.Борт вылетел из аэропорта Адлер и направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 километрах от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Просмотров всего: 211

#жизнь #происшествия

распечатать