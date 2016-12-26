Амур.инфо публикует телефоны горячих линий амурских медучреждений

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

г. Благовещенск 89145678781, г. Белогорск 89143871520, г. Райчихинск 89638031343, п. Юхта-З Свободненского р-на 89145510181, г. Зея 89145818193, с. Варваровка Октябрьского р-на 89638050343, с. Поярково Михайловского р-на 89146074112