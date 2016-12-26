Амур.инфо публикует телефоны горячих линий амурских медучреждений
Медицинские учреждения Приамурья в новогодние праздники будут принимать звонки от людей по горячим линиям. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.
На Амур.инфо номера горячих линий государственных медицинских организаций Амурской области в праздничные и выходные дни.
|
Наименование организации
|
№ телефона горячей линии
|
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
|
г. Благовещенск 89146196297, по Благовещенскому р-ну 89145692625
|
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
|
8(4162)56-00-84
|
ГАУЗ АО «АОЦПБ со СПИД и ИБ»
|
89098141119
|
ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска»
|
89145584403
|
ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер»
|
89622854502
|
ГБУЗ АО АОДЦМР «Надежда»
|
8(4162)35-00-18
|
ОСП ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»
|
г. Благовещенск 8(4162)52-53-28,
г. Свободный (4164)34-31-18,
с. Усть-Ивановка 8(4162)39-66-23
|
ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»
|
г. Благовещенск 89145678781,
г. Белогорск 89143871520,
г. Райчихинск 89638031343,
п. Юхта-З Свободненского р-на 89145510181,
г. Зея 89145818193,
с. Варваровка Октябрьского р-на 89638050343,
с. Поярково Михайловского р-на 89146074112
|
ГАУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»
|
89098103211
|
ГБУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер»
|
8(4162)77-00-21
|
ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»
|
8(4162)77-67-07
|
ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»
|
8(4162)77-21-69
|
ГБУЗ АО «АОСПК»
|
89146053414, экспедиция 8(41658)59-22-81
|
ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи»
|
8(4162)33-13-33
|
ГАУЗ АО «Санаторий "Василек"»
|
8(4162)33-81-51
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 1» г. Благовещенск
|
8(4162)54-00-27
|
ГБУЗ АО «Городская поликлиника N 2» г. Благовещенск
|
8(4162)42-44-09
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 3» г. Благовещенск
|
8(4162)77-24-13
|
ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 4» г. Благовещенск
|
8(4162)52-36-66
|
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»
|
31.12.2016, 03.01, 06.01.2017 – 8(4162)51-32-68, 89638044943,
01.01, 04.01.2017 – 8(4162)53-84-15, 89622932953,
02.01, 05.01, 08.01.2017 – 89638005288,
07.01.2017 – 8(4162)52-25-05, 8(4162)52-23-79, 89638144431
|
ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»
|
8(4162)77-29-36
|
ГБУЗ АО «Архаринская больница»
|
8(41648)21-3-59
|
ГАУЗ АО «Белогорская больница»
|
8(41641)2-40-91
|
ГБУЗ АО «Бурейская больница»
|
8(41634)22-4-51
|
ГБУЗ АО «Б-ца р.пос. (пгт) Прогресс»
|
89098106804
|
ГБУЗ АО «Завитинская больница»
|
8(41636)21-1-03
|
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»
|
01.01-08.01.2017 – 8(41658)2-41-13, 8(41658)2-10-20
|
ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»
|
89244430788
|
ГАУЗ АО «Ивановская больница»
|
89145917894
|
ГАУЗ АО «Константиновская больница»
|
89294753345
|
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»
|
8(41653)97-4-65
|
ГБУЗ АО «Мазановская больница»
|
8(41644)21-8-93
|
ГАУЗ АО «Михайловская больница»
|
8 (41637)4-15-59
|
ГБУЗ АО «Октябрьская больница»
|
31.12.2016 – 89622959297,
01.01.2017 – 89146125659,
02.01.2017 – 89638018173,
03.01.2017 – 89619544009,
04.01.2017 – 89146068514,
05.01.2017 – 89098128771,
06.01.2017 – 89098127225,
07.01.2017 – 89638123198,
08.01.2017 – 89098126828
|
ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»
|
8(41647)229-00
|
ГБУЗ АО «Ромненская больница»
|
8(41645)91-4-32
|
ГБУЗ АО «Свободненская больница»
|
8(41643)5-97-39, 89145982492, 8(41643)4-35-58,
8(41643)4-35-59
|
ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»
|
89145830843
|
ГБУЗ АО «Селемджинская больница»
|
8(41646)21-333
|
ГБУЗ АО «Серышевская больница»
|
89145633465
|
ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница»
|
89241480588
|
ГАУЗ АО «Тамбовская больница»
|
89143928736
|
ГАУЗ АО «Тындинская больница»
|
8(41656)5-31-01
|
ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника»
|
89145747672, 8(41656)47-8-35
|
ГБУЗ АО «Шимановская больница»
|
8(41651)2-17-32
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