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Сегодня, 16:26 2

Амур.инфо публикует телефоны горячих линий амурских медучреждений

Медицинские учреждения Приамурья в новогодние праздники будут принимать звонки от людей по горячим линиям. Экстренная и неотложная медицинская помощь жителям в новогодние каникулы будет оказываться в полном объёме.

На Амур.инфо номера горячих линий государственных медицинских организаций Амурской области в праздничные и выходные дни.

Наименование организации

№ телефона горячей линии

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

г. Благовещенск 89146196297, по Благовещенскому р-ну 89145692625

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

8(4162)56-00-84

ГАУЗ АО «АОЦПБ со СПИД и ИБ»

89098141119

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска»

89145584403

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер»

89622854502

ГБУЗ АО АОДЦМР «Надежда»

8(4162)35-00-18

ОСП ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»

г. Благовещенск 8(4162)52-53-28,

г. Свободный (4164)34-31-18,

с. Усть-Ивановка 8(4162)39-66-23

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

г. Благовещенск 89145678781,

г. Белогорск 89143871520,

г. Райчихинск 89638031343,

п. Юхта-З Свободненского р-на 89145510181,

г. Зея 89145818193,

с. Варваровка Октябрьского р-на 89638050343,

с. Поярково Михайловского р-на 89146074112

ГАУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»

89098103211

ГБУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер»

8(4162)77-00-21

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»

8(4162)77-67-07

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»

8(4162)77-21-69

ГБУЗ АО «АОСПК»

89146053414, экспедиция 8(41658)59-22-81

ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи»

8(4162)33-13-33

ГАУЗ АО «Санаторий "Василек"»

8(4162)33-81-51

ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 1» г. Благовещенск

8(4162)54-00-27

ГБУЗ АО «Городская поликлиника N 2» г. Благовещенск

8(4162)42-44-09

ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 3» г. Благовещенск

8(4162)77-24-13

ГАУЗ АО «Городская поликлиника N 4» г. Благовещенск

8(4162)52-36-66

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»

31.12.2016, 03.01, 06.01.2017 – 8(4162)51-32-68, 89638044943,

01.01, 04.01.2017 – 8(4162)53-84-15, 89622932953,

02.01, 05.01, 08.01.2017 – 89638005288,

07.01.2017 – 8(4162)52-25-05, 8(4162)52-23-79, 89638144431

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

8(4162)77-29-36

ГБУЗ АО «Архаринская больница»

8(41648)21-3-59

ГАУЗ АО «Белогорская больница»

8(41641)2-40-91

ГБУЗ АО «Бурейская больница»

8(41634)22-4-51

ГБУЗ АО «Б-ца р.пос. (пгт) Прогресс»

89098106804

ГБУЗ АО «Завитинская больница»

8(41636)21-1-03

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»

01.01-08.01.2017 – 8(41658)2-41-13, 8(41658)2-10-20

ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»

89244430788

ГАУЗ АО «Ивановская больница»

89145917894

ГАУЗ АО «Константиновская больница»

89294753345

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»

8(41653)97-4-65

ГБУЗ АО «Мазановская больница»

8(41644)21-8-93

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

8 (41637)4-15-59

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

31.12.2016 – 89622959297,

01.01.2017 – 89146125659,

02.01.2017 – 89638018173,

03.01.2017 – 89619544009,

04.01.2017 – 89146068514,

05.01.2017 – 89098128771,

06.01.2017 – 89098127225,

07.01.2017 – 89638123198,

08.01.2017 – 89098126828

ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница»

8(41647)229-00

ГБУЗ АО «Ромненская больница»

8(41645)91-4-32

ГБУЗ АО «Свободненская больница»

8(41643)5-97-39, 89145982492, 8(41643)4-35-58,

8(41643)4-35-59

ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»

89145830843

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

8(41646)21-333

ГБУЗ АО «Серышевская больница»

89145633465

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница»

89241480588

ГАУЗ АО «Тамбовская больница»

89143928736

ГАУЗ АО «Тындинская больница»

8(41656)5-31-01

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника»

89145747672, 8(41656)47-8-35

ГБУЗ АО «Шимановская больница»

8(41651)2-17-32

Просмотров всего: 256

#здоровье #Новый год #работа

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Комментарии
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  • R/a

    R/a
    8 минут назад

    Файл бы вложили или Ссылку на скачивание в пдф или ворде..

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