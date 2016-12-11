Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:37 1

Жители Зеи пожаловались на небезопасность ледяной горки на площади

Жители Зеи пожаловались на небезопасность ледяной горки на площади

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители города Зея, которые считают, что на центральной площади города в этом году установили небезопасную горку. На фотографиях заметна неровная, бугристая поверхность. В городской администрации Зеи сообщили, что горка еще дорабатывается, скаты будут дополнительно заливаться. При этом в мэрию никто из горожан с жалобами или претензиями на горку не обращался.

Первый заместитель мэра Алексей Чайка рассказал, что в этом году решили установить горку с двумя скатами. «В прошлом году мы поставили высокую горку, и это вызвало много положительных отзывов. Поэтому этой зимой мы решили поставить горку высотой пять метров – на 70 сантиметров выше, чем в прошлом году. Соответственно, скат тоже стал длиннее», – рассказала Алексей Николаевич.

Горка имеет два спуска, помимо пятиметрового есть еще двухметровый. Последний предназначен для детей, чтобы им не было необходимости кататься с большой высоты и со взрослыми, среди которых могут быть и нетрезвые люди, отметил чиновник.

«Возле горки мы разместили объявления, где указаны правила пользования ею. Также на площади мы установили две дополнительные камеры видеонаблюдения», – добавил Алексей Чайка.

Просмотров всего: 482

#Зея #отдых #праздники #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • El

    El
    4 часа назад

    Вообще конечно безобразие, мало того, что горку сделали в северной территории за три дня до окончания года, так ещё и не понятно откуда руки растут у тех кто делал и где глаза были у того кто это принимал. За что ж так не любить жителей города и маленьких и взрослых. Не знаю как на ней кататься, но смотреть даже не приятно. Хотя если глаза залить, то экстрим для взрослых.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

«Новый год в разные десятилетия»: 2010-е
Общество 3

В Амурской области примут необходимые меры по обеспечению безопасности в праздники
Общество 2

«Альфа-канал» поздравил амурчан музыкальным клипом
В России и мире

Банки готовы списать долги погибших при крушении Ту-154