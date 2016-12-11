Жители Зеи пожаловались на небезопасность ледяной горки на площади

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители города Зея, которые считают, что на центральной площади города в этом году установили небезопасную горку. На фотографиях заметна неровная, бугристая поверхность. В городской администрации Зеи сообщили, что горка еще дорабатывается, скаты будут дополнительно заливаться. При этом в мэрию никто из горожан с жалобами или претензиями на горку не обращался.

Первый заместитель мэра Алексей Чайка рассказал, что в этом году решили установить горку с двумя скатами. «В прошлом году мы поставили высокую горку, и это вызвало много положительных отзывов. Поэтому этой зимой мы решили поставить горку высотой пять метров – на 70 сантиметров выше, чем в прошлом году. Соответственно, скат тоже стал длиннее», – рассказала Алексей Николаевич.

Горка имеет два спуска, помимо пятиметрового есть еще двухметровый. Последний предназначен для детей, чтобы им не было необходимости кататься с большой высоты и со взрослыми, среди которых могут быть и нетрезвые люди, отметил чиновник.

«Возле горки мы разместили объявления, где указаны правила пользования ею. Также на площади мы установили две дополнительные камеры видеонаблюдения», – добавил Алексей Чайка.

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