Руководить Амурским областным перинатальным центром будет Елена Николаева

Анатолия Судакова на посту руководителя Амурского областного перинатального центра сменила Елена Николаева. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Анатолий Георгиевич перешёл на работу в региональный минздрав. Информацию о новом назначении Николаевой на его место подтвердила главный врач АОКБ Ольга Сапегина.

Елена Николаева 1977 года рождения, уроженка города Свободного. В 2001 году окончила Амурскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Прошла клиническую ординатуру по специальности «акушерство и гинекология». В 2005 году – очную аспирантуру по данной специальности. Кандидат медицинских наук с 2006 года, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология».

С 2005 по 2014 годы работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМА. Одновременно работала по совместительству в родильном отделении областного родильного дома. С 2014 года стала заведующей акушерским диагностическим консультативным центром областного перинатального центра.

С 26 декабря Елена Владимировна была переведена на должность и.о. заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи.

Кандидат медицинских наук с общим стажем работы с 2001 года. Научно-педагогический стаж работы – с 2006 года.

Елена Владимировна – врач высшей врачебной категории. Преподает в Амурской государственной медицинской академии дисциплину – «Акушерство и гинекология», автор более двадцати публикаций и одного патента.

31 декабря руководитель перинатального центра Анатолий Судаков стал первым замминистра здравоохранения Амурской области. Как отметил Анатолий Георгиевич в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо», новая должность даст ему больше возможности развивать направление детства и родовспоможения. Работу в перинатальном центре он не оставит и по мере возможности будет дальше принимать роды.

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#здоровье #областная власть

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