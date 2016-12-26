График работы учреждений в Амурской области в праздничные дни

Фото: ud.kmvcity.ru

Амур.инфо публикует график работы различных учреждений Приамурья в выходные и праздничные дни, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Пенсионный фонд

30 декабря до 17:00 – последний рабочий день в офисах Пенсионного фонда России в 2016 году. Однако заявления по пенсионным услугам будут приниматься ещё и 31 декабря – в многофункциональных центрах Благовещенска, Белогорска и Тынды. Доставка пенсий через почтовые отделения будет производиться с 3 по 6 января. При этом 6 января является предпраздничным днём, режим работы почтовых отделений будет сокращён на 1 час. Первый рабочий день для Пенсионного фонда, как и для других госучреждений в 2017 году, начнется 9 января. На период всех новогодних каникул в отделении Пенсионного фонда РФ по Амурской области будет работать областная горячая линия — 8(4162) 50-13-40.

Почта России

Для амурских отделений почтовой связи 31 декабря и 6 января рабочий день будет сокращен на один час. Центральное отделение Благовещенска по адресу: Пионерская, 27, будет работать до 21:00. 1, 2 и 7 января 2017 года — выходные дни для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.







Многофункциональные центры

МФЦ Благовещенска будет работать 31 декабря до 15:30, МФЦ Белогорска и Тынды — до 15 часов. Остальные МФЦ работают по 30 декабря. К обычному режиму МФЦ вернутся 9 января.







ПАО «Сбербанк»

В период новогодних и рождественских праздников офисы Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» будут работать по специальному графику. Режим работы офисов можно найти на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

Роспотребнадзор по Амурской области

Ведомство не будет работать с 31 декабря по 8 января. В обычном режиме продолжит работу 9 января. В экстренных случаях можно позвонить на телефон оперативного дежурного: 8(4162) 52-56-29.

Таможня Благовещенска

Пассажирское направление пункта пропуска Благовещенск — Хэйхэ 31 декабря работает до 16:00. 1 января — нерабочий день. Работа в обычном режиме возобновится со 2 января.



Грузовое направление пункта пропуска Благовещенск — Хэйхэ 31 декабря работает до 17:00. С 1 по 3 января, а также 7 января — нерабочие дни. Работа в обычном режиме возобновится с 8 января.







Благовещенский городской суд Амурской области

В связи с праздничными выходными не работает с 31 по 8 января 2017 года включительно. Возобновляет работу с 9 января 2017 года.

ИА «Амур.инфо» также ранее публиковало график работы в праздничные дни медицинских учреждений города Благовещенска.

Просмотров всего: 675

#Новый год #праздники

распечатать