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Сегодня, 15:22 1

В Китае встреча с пандой закончилась для человека переломами рук

В Китае встреча с пандой закончилась для человека переломами рук
Фото: tsargrad.tv

На сотрудника центра по охране природы в китайской провинции Сычуань напала панда. 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй, сообщает «Российская газета», получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где медведей готовят к выпуску на волю. Пострадавший находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй. Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру, сломав ему обе руки. Также у него порвано сухожилие на ноге, остались многочисленные раны от укусов на теле. Коллеги с трудом отбили товарища. Инцидент произошел, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.

Сейчас Вэй Хуа прооперирован и находится в больнице, пишут СМИ. Его состояние называют стабильным. По мнению ученых, агрессия животного была спровоцирована страхом за своего детеныша, который прятался от сотрудника в другом конце вольера.

Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом КНР.

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#животные #здоровье #Китай #происшествия

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Комментарии
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  • DVG

    DVG
    5 часов назад

    Кунг-Фу Панда - это реально!

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