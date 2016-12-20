Свободненский водитель получил подарок в виде надписи «Позвони мне. Я беременна!»

Фото: соцсети

В соцсетях Свободного обсуждается красноречивая надпись, оставленная кем-то на лобовом стекле одного из припаркованных во дворе автомобилей – «Позвони мне. Я беременна!».

«Кто-то может специально написать ради прикола. А там скандал будет семейный», – рассуждает один пользователь. «А мужик, наверное, думает, какой из четырех любовниц звонить», – подтрунивает другой. «Лобовое стекло врать явно не может…» – смеется третий.

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#жизнь #юмор

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