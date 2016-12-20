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Сегодня, 15:07 14

Свободненский водитель получил подарок в виде надписи «Позвони мне. Я беременна!»

Свободненский водитель получил подарок в виде надписи «Позвони мне. Я беременна!»
Фото: соцсети

В соцсетях Свободного обсуждается красноречивая надпись, оставленная кем-то на лобовом стекле одного из припаркованных во дворе автомобилей – «Позвони мне. Я беременна!».

«Кто-то может специально написать ради прикола. А там скандал будет семейный», – рассуждает один пользователь. «А мужик, наверное, думает, какой из четырех любовниц звонить», – подтрунивает другой. «Лобовое стекло врать явно не может…» – смеется третий.

Просмотров всего: 1640

#жизнь #юмор

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад



    ~~«Позвони мне. Я беременна!»



    ну хоть бы надпись с лобовухи списали верно.

  • Немо

    Немо
    5 часов назад

    Новость номер один.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    5 часов назад

    Да это дети какие то баловались,а тут сразу в новости ..

  • На Берлин

    На Берлин
    5 часов назад

    Это не иначе ДЕД МОРОЗ исполнил желание. Осталось узнать чье?

  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    На Берлин

    Это не иначе ДЕД МОРОЗ исполнил желание. Осталось узнать чье?



    это будет в следующих новостях на эту тему.



    Амуринфо никак не успокоится, простигосподи, даже после недавнего трагического случая.



  • На Берлин

    На Берлин
    5 часов назад

    Лямуринфо на страже!!!

  • Валерьянка

    Валерьянка
    5 часов назад

    Геральт



    ~~«Позвони мне. Я беременна!»



    ну хоть бы надпись с лобовухи списали верно.



    На лобовухе как раз неправильно написано. Беременна пишется с двумя " н".

  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    Валерьянка

    Геральт



    ~~«Позвони мне. Я беременна!»



    ну хоть бы надпись с лобовухи списали верно.



    На лобовухе как раз неправильно написано. Беременна пишется с двумя " н".



    стоп. а я тут разве про правильность или неправильность речь вел? вроде говорил только о том что если уж взялись цитировать (а тут именно цитируют) то цитируйте в точности.



    Иногда одна Н смысл на противоположный поменяет, это я не об этом случае.



  • Валерьянка

    Валерьянка
    5 часов назад

    Геральт

    Валерьянка

    Геральт



    ~~«Позвони мне. Я беременна!»



    ну хоть бы надпись с лобовухи списали верно.



    На лобовухе как раз неправильно написано. Беременна пишется с двумя " н".



    стоп. а я тут разве про правильность или неправильность речь вел? вроде говорил только о том что если уж взялись цитировать (а тут именно цитируют) то цитируйте в точности.

    Иногда одна Н смысл на противоположный поменяет, это я не об этом случае.



    Там же ( в заголовке) нет пометки " орфография и пунктуация автора сохранены".

  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    Валерьянка

    Геральт

    Валерьянка

    Геральт



    ~~«Позвони мне. Я беременна!»



    ну хоть бы надпись с лобовухи списали верно.



    На лобовухе как раз неправильно написано. Беременна пишется с двумя " н".



    стоп. а я тут разве про правильность или неправильность речь вел? вроде говорил только о том что если уж взялись цитировать (а тут именно цитируют) то цитируйте в точности.

    Иногда одна Н смысл на противоположный поменяет, это я не об этом случае.



    Там же ( в заголовке) нет пометки " орфография и пунктуация автора сохранены".



    есть кавычки. Этого достаточно.



  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    4 часа назад

    — Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите себе стул.

    — Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула, нет спинки, так что технически это табуретка.

    — Похоже, у нас новый председатель!

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    Елена Котейко

    — Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите себе стул.

    — Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула, нет спинки, так что технически это табуретка.

    — Похоже, у нас новый председатель!



    вам в другую веточку, благодаря которой одного водителя довели, там ваш ржач будет уместнее



  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    4 часа назад

    Мдааа...

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    20 минут назад

    хорошая манипуляция :)) насильно мил не будешь :))))

    блин страшно на улицу выходить, по всюду глаза СМИ. Так блин бычок бросишь не так и все, придадут огласки и доведут

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