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Антициклон подарит Амурской области неделю тёплой погоды

Антициклон подарит Амурской области неделю тёплой погоды
Фото: www.sport-katok.ru

В ночь на 31 декабря и днём в Амурской области ожидается переменно облачная погода, местами по северным районам пройдёт слабый снег. На большей части территории области без осадков. Согласно данным синоптиков Амурского гидрометцентра, тёплая погода продержится до 5 января.

Ветер юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха в ночное время – от 22 до 27 мороза, местами по крайним северным районам будет 32–37 градусов мороза. Днём 31 декабря по области синоптики прогнозируют 8–13 градусов ниже нуля, местами по крайнему северу похолодает до –23 градусов.

Тем временем на территории Дальнего Востока погоду формирует сибирский антициклон. Погода в основном малооблачная, юго-западные воздушные потоки обеспечивают довольно высокий температурный фон. В ближайшие дни вплоть до 5 января существенных изменений не ожидается.

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#погода

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    А где коты?

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