В 2017 году будет на одну секунду больше

Фото: life.ru

По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря 2016 года произойдет добавление одной секунды. Так решила Международная служба вращения Земли в Париже, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Quartz.

По Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года со временем 00:00:00, а в 23:59:60. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия бывают в июне и декабре високосных годов , когда февраль насчитывает 29 суток. За время существования системы было произведено 26 добавлений и в последний раз координационная секунда добавилась 30 июня 2015 года.

В будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 растет.

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