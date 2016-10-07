По факту расстрела бойцов Росгвардии возбудили уголовное дело

Фото: tass.ru

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после нападения на росгвардейцев в Новой Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета Москвы.

По версии следствия, в Москве вечером 29 декабря на территории ТиНАО группа лиц, у которых сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии хотели проверить документы, открыла огонь по наряду. В результате один росгвардеец погиб, а второй, по предварительным данным, был ранен.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России», – добавили в ведомстве.

Уже задержано восемь человек, причастных к нападению на силовиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось о пяти задержанных.

Просмотров всего: 12

#происшествия

распечатать