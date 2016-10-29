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В «Старом городе» открыли бюст адмирала Невельского (фото)

В «Старом городе» открыли бюст адмирала Невельского (фото)

Бюст адмирала Геннадия Невельского торжественно открыли в пятницу, 30 декабря, в ТРЦ «Острова». Изваяние знаменитого исследователя Дальнего Востока можно увидеть в «Старом городе» на одноименной улице. Бюст изготовили в Москве из современного материала, имитирующего бронзу.

«Дело в том, что сама идея "Старого города" продолжается с самого открытия. Это отражение культурного и исторического наследия Благовещенска. И вот от названий улиц мы идем к деталям историческим и деталям культурным. Уже какие-то черты обретает "Старый город". Мало кто знает, что Невельской был очень статный, подтянутый, волевой мужчина, как мы можем предполагать по этому бюсту», – рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Виктория Ланкина.

В следующем году руководство торгово-развлекательного центра собирается установить бюст другого известного человека – генерал-губернатора Муравьева-Амурского.

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