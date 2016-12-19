Россия ввела первые контрсанкции в отношении США

Фото: www.interfax.ru

Россия сделала первые шаги в ответ на новые американские санкции. Об этом сообщил американcкий телеканал CNN, ссылаясь на представителя американских властей. Об этом пишут «Вести.ру».

Как сообщает источник, по его данным, принято решение о прекращении допуска к дому отдыха американского посольства в Серебряном Бору и о закрытии в Москве англо-американской школы.

Источник отметил, что решение о закрытии англо-американской школы стало весьма осязаемым ответом на санкции, так как это учебное заведение посещают дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады. Официальные представители российских властей комментариев по поводу этой информации пока не было.

Ранее сообщалось, что в рамках новых санкций в отношении России власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также закрыли российскому персоналу доступ в два расположенных на территории Соединенных Штатов комплекса отдыха, которыми владеет правительство России.

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#политика #российская власть #США

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