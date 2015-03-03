Итоги 2016 года: непредсказуемые новости Амурской области

Уходящий год многим запомнится не только яркими достижениями и громкими провалами. 2016 год в Приамурье был богат и на неожиданные события. «Альфа-канал» составил свой рейтинг и дал каждому свою номинацию. Непредсказуемые новости собрали много просмотров и комментариев на сайте Амур.инфо.

«Осечка года» произошла во время запуска первой ракеты на космодроме Восточный. Стартовать «Союзу» пришлось на день позже запланированного срока – 28 апреля. Как выяснилось позже, ракета не полетела вовремя из-за сбоя автоматики.

«Заявление года» сделал Александр Мигуля. Экс-мэр Благовещенска собирался баллотироваться в депутаты Госдумы. Но планы экс-мэра рухнули, он получил срок – 9 лет лишения свободы. Бывший градоначальник успел только обратиться к горожанам: «Всем жителям Благовещенска спасибо за поддержку, за письма. Всего самого наилучшего».

Этот год не обошёлся и без громкого скандала, в центре которого оказался депутат областного законодательного собрания Сергей Абрамов. Он попал в номинацию «Наркоборец года». Известный либерал-демократ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из ночных баров обвинял парней в распространении наркотиков. За словами пошли действия – Сергей Абрамов обратился в полицию с просьбой проверить заведение.

«Уткой года» для благовещенцев стала информация о том, что в нашем приграничном городе совсем нет русских. Об этом рассказывали в одном из видео, выложенных на ютубе. Автор снял толпы китайцев якобы на набережной Благовещенца. Как оказалось позже, видео снимали в Харбине.

«Позором года» стал поздравительный баннер к 23 февраля в одном из городских торгово-развлекательных центров. Российский флаг перевернули вверх ногами и разместили на полотне немецкие самолёты и танки. Видимо, создатели этого баннера решили, что и так сойдёт.

«Флешмобом года» стал mannequin challenge. К нему присоединились сотрудники «Альфа-канала». 16 работников телеканала одновременно замерли во время работы, чтобы снять вот такой видеоролик.

«Экстремалами года» мы решили назвать бесстрашных горожан, которые рассекали на санках по центральной улице Благовещенска. Они прокатились по голому асфальту, да так, что искры летели во все стороны.

«Эпатажем года» стали раздетые люди на улицах города. Голые и не смешные расхаживали с пакетами и в куртке, купались посреди лета в фонтане возле и раздевались перед камерой видеонаблюдения. Не стал стесняться и житель Тынды. Крышу многоэтажки он, видимо, перепутал с нудистким пляжем и разделся до гола.

Странным поведением отличился и житель Тамбовки. Он стал героем номинации «Неадекват года». Мужчина прибил свои ноги гвоздями к деревянному полу. Зачем он это сделал – неизвестно. Ясно лишь то, что ремонт мужчине придётся делать заново – часть пола пришлось выпиливать вместе с ногами.

2016 запомнится амурчанам как год змей. За это они попадают в номинацию «Нашествие года». Множество гадов повстречали благовещенцы на набережной реки Амур. Один из них – ядовитый щитомордник, даже укусил благовещенца. Жертва не испугалась, а наоборот забрала ползучего гада домой, на перевоспитание.

«Встречей года» стал выход медведей и рысей к людям. Косолапые кружили возле амурских сёл, заходили на школьный стадион, бросались под поезд и даже прятались от сотрудников полиции в Белогорске. Дикие кошки оставляли следы в городском парке, прогуливались по жилым дворам Благовещенска, пугая жителей. Заходили они и в гости к пограничникам.

А невозмутимый кот, что сидит на набережной, довёл маленькую девочку до слез. За что и попал в номинацию «Жалость года». Юная благовещенка не захотела уходить от скульптуры – ей было жалко оставлять бронзового кота одного.

«Питомцем года» стал львёнок. Молодая пара из Благовещенска завела в обычной квартире дикую кошку. Ему разрешают ходить по квартире и даже выделили отдельную комнату.

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