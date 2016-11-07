В Благовещенске автомобилист проехал по тротуару, распугивая прохожих

Жительница Благовещенска не смогла пройти мимо очередного случая автохамства. В пятницу, 30 декабря, в районе перекрёстка улиц Калинина и Пролетарской, водитель Toyota Probox проехал по тротуару.

«Ехал по тротуару, мешая пешеходам. Навстречу ему шла бабушка, и ей пришлось обходить машину по снегу», – рассказала очевидица.

Кто был за рулём, девушка не заметила. Но сообщила, что, судя по надписям на бортах автомобиля, эта машина принадлежит магазину, расположенному в районе указанного перекрёстка.

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