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Одинокий малыш из амурской больницы обрел семью

Одинокий малыш из амурской больницы обрел семью

Одинокий малыш, о котором писало ИА «Амур.инфо», накануне Нового года обрел семью. Супруги из Варваровки оформили все необходимые документы и в пятницу, 30 декабря, забрали мальчика.

«Вы знаете, я до последнего не верила, что это чудо произойдет. Боялась, что в последний момент какой-нибудь бумажки не хватит. Столько было трудностей, столько нервов, особенно последние две недели! – делится своими впечатлениями приемная мама мальчика Анна.– И вы знаете, столько добрых людей нам попалось на пути! Сколько людей старались нам помочь, чтобы все поскорее оформить. Спасибо огромное Диане Быковской и Ирине Георгиевне Сун, они очень нам помогли».

Об одиноком полуторагодовалом мальчике Мише в ноябре 2016 года редакции рассказала благовещенка Диана Быковская. Она сказала, что в инфекционной больнице лежит очень ласковый и добрый мальчик, которому нужна семья. «Мальчик просто чудесный. Ласковый такой, улыбчивый. Когда я брала его на руки, он так радовался! Врачам и медперсоналу некогда с ним нянчиться. Сам сидит и играет, сам себя спать укладывает. Он ухоженный, чистенький лежит, но все время один», – сообщила тогда Диана.

На следующий день в редакцию обратилась жительница Варваровки Анна. «Я увидела статью про мальчика и вообще уснуть не смогла. Утром написала в редакцию информагентства, и мне дали координаты. Два дня я мучилась: совесть меня мучает, спать не могу. Решили, надо брать Мишу и спать спокойно. Это осознанное решение. У нас семья благополучная, живём в 80 километрах от Благовещенска, в Варваровке. Дом на земле, благоустроенный, есть три комнаты, курочки, уточки, собачки. Мы дома уже всё распланировали, куда поставим кроватку, что и как», – перечисляет женщина. В семье растут две дочери 8 и 12 лет.

Больше месяца ушло у семьи на сбор всех документов. На мальчика оформили опеку и приехали за ним в Благовещенск.

«Сейчас едем с Мишей домой. Девочки, бабушка, дедушка нас там ждут. Он сразу пошел ко мне и к папе на ручки. Правда, автокресло его немного смутило, – улыбается Анна. – Он же никогда в нем не сидел. Сначала был в небольшом шоке, а потом привык. Сейчас вот заснул».

По словам Анны, она больше часа беседовала с врачами, консультировалась, как кормить и ухаживать за малышом. Постепенно Мише будут приучать к домашней пище. Дома для мальчика уже поставили кроватку, накупили игрушек. Новый год малыш встретит в семье.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Штурм

    Штурм
    1 час назад

    молодцы, дай бог вам и малышу здоровья!

  • mstya

    mstya
    1 час назад

    Мишеньке и его мамульке всех благ!!!

    PS: аФтору, правильнописания и многопонимания

  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    1 час назад

    У mstya это уже что-то обсессивно-компульсивное. Мимо аФтора как мимо тёщиного дома)

  • brokle

    brokle
    1 час назад

    молодцы

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    Маленький и правда хорошенький, только глазки грустные... Родителям желаю зажечь огонечки в глазках этого малыша. а властям оказать всю помощь семье какая только возможна.

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Друзья! Это прекрасно. Ведь это самое настоящее чудо. Новогоднее чудо!

    Пример того, как неравнодушный Человек с большим сердцем, а именно Диана Быковская, не оставила без внимания абсолютно незнакомого ребенка и подарила шанс обрести Семью. Шанс жить абсолютно счастливым человеком, окруженным любовью и заботой.

    Великая благодарность всем людям и каждому человеку отдельно, кто принимал участие в Новой главе Жизни маленького Миши.

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    ..... какая только сила заставляет бросать своих деточек.....

    Правильно Гордон на телевидении как то сказал: "Родила, отказалась, Стерилизовать нахрен, чтоб больше не плодилась"

  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    1 час назад

    Читаю и плачу...как же я рада за малыша и за всю Вашу семью!!! После той статьи очень переживала за него!

  • Tani

    Tani
    1 час назад

    Это настоящее чудо, как для мальчика, так и для семьи! Пусть Господь благословит эту семью!

  • Ивушка

    Ивушка
    56 минут назад

    Хорошо что мальчик встретит новый год в своей семье,а то всё время был один,а сейчас обрел семью.ура!!!

  • Ивушка

    Ивушка
    56 минут назад

    Хорошо что мальчик встретит новый год в своей семье,а то всё время был один,а сейчас обрел семью.ура!!!

  • Fair

    Fair
    55 минут назад

    Приятно такие новости читать, МОЛОДЦЫ родители!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Fair

    Приятно такие новости читать, МОЛОДЦЫ родители!!!



    ++++



    и крепкого здоровья им всем!!



  • Цунай

    Цунай
    22 минуты назад

    С наступающим Новым годом!

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    11 минут назад

    Прям душа радуется за ребеночка. Я тоже со своим карапузом лежала в инфекционке тогда, когда мальчик этот там был. Очень спокойный ребенок, кровь брали, даже не пикнул. Дай бог здоровья ребеночку и новой семье. Как же хорошо знать, что есть такие люди. И что маленький человечек получил свой шанс в жизни обрести счастье.

    Всех с наступающим. Берегите друг друга

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 минуты назад

    Замечательная новость к новому году!

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