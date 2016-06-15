Одинокий малыш из амурской больницы обрел семью

Одинокий малыш, о котором писало ИА «Амур.инфо», накануне Нового года обрел семью. Супруги из Варваровки оформили все необходимые документы и в пятницу, 30 декабря, забрали мальчика.

«Вы знаете, я до последнего не верила, что это чудо произойдет. Боялась, что в последний момент какой-нибудь бумажки не хватит. Столько было трудностей, столько нервов, особенно последние две недели! – делится своими впечатлениями приемная мама мальчика Анна.– И вы знаете, столько добрых людей нам попалось на пути! Сколько людей старались нам помочь, чтобы все поскорее оформить. Спасибо огромное Диане Быковской и Ирине Георгиевне Сун, они очень нам помогли».

Об одиноком полуторагодовалом мальчике Мише в ноябре 2016 года редакции рассказала благовещенка Диана Быковская. Она сказала, что в инфекционной больнице лежит очень ласковый и добрый мальчик, которому нужна семья. «Мальчик просто чудесный. Ласковый такой, улыбчивый. Когда я брала его на руки, он так радовался! Врачам и медперсоналу некогда с ним нянчиться. Сам сидит и играет, сам себя спать укладывает. Он ухоженный, чистенький лежит, но все время один», – сообщила тогда Диана.

На следующий день в редакцию обратилась жительница Варваровки Анна. «Я увидела статью про мальчика и вообще уснуть не смогла. Утром написала в редакцию информагентства, и мне дали координаты. Два дня я мучилась: совесть меня мучает, спать не могу. Решили, надо брать Мишу и спать спокойно. Это осознанное решение. У нас семья благополучная, живём в 80 километрах от Благовещенска, в Варваровке. Дом на земле, благоустроенный, есть три комнаты, курочки, уточки, собачки. Мы дома уже всё распланировали, куда поставим кроватку, что и как», – перечисляет женщина. В семье растут две дочери 8 и 12 лет.

Больше месяца ушло у семьи на сбор всех документов. На мальчика оформили опеку и приехали за ним в Благовещенск.

«Сейчас едем с Мишей домой. Девочки, бабушка, дедушка нас там ждут. Он сразу пошел ко мне и к папе на ручки. Правда, автокресло его немного смутило, – улыбается Анна. – Он же никогда в нем не сидел. Сначала был в небольшом шоке, а потом привык. Сейчас вот заснул».

По словам Анны, она больше часа беседовала с врачами, консультировалась, как кормить и ухаживать за малышом. Постепенно Мише будут приучать к домашней пище. Дома для мальчика уже поставили кроватку, накупили игрушек. Новый год малыш встретит в семье.

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