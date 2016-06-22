Итоги 2016 года: чрезвычайные ситуации

В завершение года Амур.инфо вспомнило, какие чрезвычайные происшествия случились в Амурской области в 2016-м. Так, в уходящем году на регион вновь обрушился паводок, затопленными оказались несколько районов. Не обошлось и без сезонных природных пожаров. Также случались и крупные техногенные пожары, например, в конноспортивном клубе «Аллюр» и на складе «Домино».

Всего за 11 месяцев, по официальным данным МЧС, в Амурской области случилось 1 223 пожара, в которых погибли 63 человека, в том числе 4 детей, пострадало 53 человека, из них 8 детей. Также 56 человек были спасены из огня.

Крупные возгорания начались с весенних природных пожаров, от которых пострадали и жилые дома, и дачные участки, и заказники. С 26 марта в Приамурье организовали круглосуточную работу оперативного штаба по тушению пожаров и палов. С 8 апреля на территориях 18 муниципальных образований объявили начало пожароопасного сезона и превентивно ввели особый противопожарный режим постепенно в остальных муниципалитетах области. 7 мая был введён режим ЧС на всей территории области.

Первым в Приамурье от палов пострадал Муравьевский заказник. Огонь пришел туда 7 апреля. В результате выгорели гнездовые участки даурских и японских журавлей. Пожарные и сотрудники дирекции не допустили распространение огня на территории Муравьёвского парка. При этом пал продолжался 8 и 9 числа. В эти дни огонь добрался до двух гнёзд дальневосточного аиста, которые были уже обжиты краснокнижными птицами. К счастью, до этого стволы обработали сотрудники дирекции ООПТ, сами гнёзда не пострадали. Палы погасли только после того, как 10 апреля выпал снег.

Следующим оказался Хинганский заповедник. Огонь бушевал на площади около 800 гектаров в течение двух дней.

7 мая огонь пришел в село Малиновка Бурейского района. В окрестностях села загорелась сухая трава. В результате порывов ветра, дующего со скоростью 18-20 метров в секунду, пал перекинулся через автомобильную дорогу на строения в населённом пункте. Загорелись жилые дома. В итоге огонь уничтожил пять жилых и четыре нежилых дома; без жилья остались семь семей.

10 мая пожарные отстаивали Заречную Слободу в Зейском районе. От огня в селе пострадали 11 подворий, в которых проживали 27 человек, в том числе три ребёнка. Погибших и пострадавших не было. Население жилых домов, оказавшихся в опасной близости к огню, было оперативно эвакуировано. В спорткомплексе Зеи был развёрнут пункт временного размещения. В итоге отстоять удалось 200 домов. Тогда сообщалось, что пожар возник от поджога травы или окурка.

Следующий крупный пожар случился уже летом. 10 июля горело здание благовещенского аэропорта. Загорелась обшивка 1, 2 и 3 этажей здания аэровокзала. В пожаре никто не пострадал. Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.

По этой же причине случился пожар и в конноспортивном клубе «Аллюр». 28 октября в 7 утра загорелось административное здание клуба. Огонь уничтожил весь верхний этаж и крышу прилегающей к зданию конюшни. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тогда в клубе организовали сбор средств на восстановительные работы. Устранять последствия возгорания помогали неравнодушные люди.

9 ноября началось в Благовещенске с громкой новости – горит склад с пиротехникой, принадлежащий фирме «Домино». Ликвидировать пожар удалось только поздно вечером. Мероприятия по ликвидации заняли около 16 часов. В результате пожара огнем уничтожена кровля склада на площади 800 квадратных метров, пиротехнические изделия на площади 200 квадратных метров, канцелярские товары на площади 400 квадратных метров. Склад был поврежден огнем по всей площади.

На следующий день, 10 ноября, загорелась крыша магазина «Меркурий» в Благовещенске. Людей из горящего здания эвакуировали на улицу. В МЧС тогда сообщили, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Рабочие грели битум прямо на крыше здания, тогда как должны были разогревать битум внизу и подавать его наверх в специальной ёмкости. Во время разогрева битум воспламенился, и огонь попал на деревянные конструкции кровли.

18 ноября центральной темой новостей стал взрыв около котельной «Амурсельмаш» в Белогорске. Один мужчина – представитель компании-поставщика мазута – погиб, двое человек пострадали. Причиной взрыва послужило нарушение требований охраны труда – произошла детонация паров мазута.

Но, кроме пожаров, область в этом году еще и топило. Год выдался дождливым, и от ливней страдали многие населенные пункты. Начались первые подтопления в мае. Тогда в Благовещенске затопило дворы в частном секторе и подполья. Под водой оказались и дороги – машины буквально плыли по улицам. Особенно от дождей пострадал микрорайон.

В июне в Приамурье пришла «большая» вода. Наводнение затронуло несколько районов области. Амурчане активно делились фото и видео с затопленных мест. Первым пострадал Архаринский район. 14 июня там ввели режим повышенной готовности, а 17 июня - режим ЧС. Затопленным оказались больше 600 гектаров сельскохозяйственных угодий и дороги между селами.

В Белогорском районе вначале вода затопила дорогу возле Возжаевки, это произошло буквально за несколько часов. Из-за потопа местные жители остались без электричества, залило дорогу, ведущую к федеральной трассе «Амур». Также на территории Белогорского района в результате обильных осадков и образования дождевого паводка оказались частично подтоплены придворовые территории и участки автодорог села Озеряне и села Заречное. Тогда в затопленных селах района сразу ввели режим ЧС.

Затем пришло известие, что в Белогорском районе из-за обильных осадков и подъёма уровня воды в реке Томь возникла угроза подтопления оздоровительного лагеря «Красный Яр», расположенного в 9 километрах от села Новое. Было принято решение эвакуировать детей.

В июле в Белогорск пришла вторая волна паводка. Разливалась река Томь. Пришлось вводить режим ЧС в самом Белогорске. Топило дачи района «Междуречье», подворья на набережной Томи, а также посёлок на острове Старица. Топило и село Мирное.

Также вода пришла в Ромненский район. 25 июня на территории Святоруссовкого сельсовета был введён режим ЧС. В результате сильного дождя и возникшего паводка в селе были подтоплены 4 дома и 39 дворов, где живёт около 80 человек. Вода затронула и села Смоляное и Придорожное, которые оказались без транспортного сообщения из-за паводка. Вырос уровень воды в реках Белая, Чергаль, Горбыль.

В Селемджинском районе топило Февральск, Экимчан, кроме того вода размыла дорожное полотно на трассе Экимчан – Златоустовск, поток воды разделил дорогу Февральск – Введеновка на две части. Также жители района сообщали о том, что вода смыла мост между Экимчаном и Стойбой, отрезанными оказались посёлки Экимчан, Токур, село Ивановское. 26 июня в Селемджинском районе ввели режим ЧС.

В Октябрьском районе топило Панино, Короли, Екатеринославка, Смелое, Мухино.

В Тындинском районе из-за проливных дождей поднялся уровень реки Олёкмы в районе села Усть-Нюкжа, топило и Юктали. 25 июля на территории Усть-Нюкжинского сельсовета введен режим ЧС. Из четырех домов села эвакуировали жильцов и имущество в безопасное место.

Не обошло наводнение и Мазановский район. В начале июля река Селемджа поднялась до максимальной отметки, превысив уровень так называемого опасного явления. В районе были размыты дороги, в нескольких сёлах под воду ушли огороды.

В Серышевском районе эвакуировали с детей из лагеря «Мелиоратор», также в районе затопило села Автономовка, Верхнеборовая, Державинка.

Вода начала постепенно уходить в середине июля. Так, 12 июля в Амурской области в результате прохождения дождевого паводка оставались подтопленными два жилых дома, 45 приусадебных участков и 82 дачных участка. Тем не менее нормализовалась ситуация в области лишь в конце августа - начале сентября. Середина августа была еще во власти циклона. Дожди затронули все районы Приамурья. Местами выпадала половина месячной нормы осадков. Например, в Белогорске вновь залило район центральной площади, а в Благовещенске под водой оказались несколько улиц.

Но самый масштабный ливень обрушился на областной центр 13 августа. Горожане делились в соцсетях красочными, а порой и жуткими фотографиями. На одной из улиц утонул джип. В другом районе машина заглохла в огромной луже. В некоторых местах провалился асфальт. Город просто тонул. Тогда в мэрии Благовещенска прошло экстренное совещание с руководителями структурных подразделений городской администрации и муниципальных учреждений города по ситуации, возникшей в связи с сильной грозой и ливнями.

Спустя день область накрыл мощный ветер. Так, при прохождении циклона в селе Родионовка Бурейского района сильными порывами ветра до 15 метров в секунду сорвало кровельное покрытие на частных жилых домах. Кроме того, в селе Родионовка было нарушено электроснабжение в результате падения опор. Также порывами сильного ветра – до 18 метров в секунду – сорвало 20 квадратных метров кровли на одном жилом 16-квартирном доме и 200 квадратных метров кровли со спортивного зала школы в селе Воскресеновка Михайловского района. Пострадали и крыши в Архаринском районе.

Всего в те дни от природных явлений в Амурской области пострадали Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Михайловский и Серышевский районы. В итоге после всех ливней, гроз, сильных ветров и паводка первый месяц осени прошел в восстановительных работах и выплатах компенсаций пострадавшим от стихии амурчанам.

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