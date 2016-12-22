Руководитель перинатального центра Анатолий Судаков стал первым замминистра здравоохранения Амурской области

Первым заместителем министра здравоохранения Амурской области назначен Анатолий Судаков. Ранее он исполнял обязанности заместителя главного врача Амурской областной клинической больницы. Анатолий Георгиевич занимался вопросами родовспоможения, руководил областным перинатальным центром.

«Надеемся, то доверие, которое ему оказал губернатор, Анатолий Георгиевич оправдает. У него в новой должности широкий круг вопросов – в целом реализация стратегии государственной политики по вопросам здравоохранения на территории Амурской области, вся организационная работа и внутри министерства, и организация деятельности на уровне муниципальных образований», – прокомментировала назначение заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

«Работу в перинатальном центре я не оставлю. По мере возможности буду и дальше принимать роды. Объем работы на новой должности меня не пугает, я давно выполняю в том числе и административные функции. А новая должность даст мне больше возможности развивать направление детства и родовспоможения», – рассказал Амур.инфо Анатолий Судаков.

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#здоровье #областная власть

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