Погодные итоги 2016 года: жаркая весна и холодная осень

Фото: sdelanounas.ru

Уходящий 2016 год отметился целым рядом климатических рекордов в Амурской области: были и аномальный холод и аномальная жара. Именно в этом году случилось самое большое наводнение на реке Зее, которое прошло совершенно незаметно для амурчан. Редакция ИА «Амур.инфо» вспоминала самые необычные погодные проявления в 2016 году.

В начале года был установлен общемировой рекорд: апрель стал самым жарким за всю историю наблюдений за состоянием атмосферы. Такую тревожную информацию озвучили в американском Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Затем традиционно поздним снегом отметилась Тында. Утром 1 мая здесь выпал обильный мокрый снег. До ночи выпало 20 миллиметров осадков – чуть менее половины месячной нормы. А утром 2 мая метеорологи зафиксировали высоту снежного покрова в восемь сантиметров. Прошедший апрель также отметился в Тынде близким к рекордному количеству осадков: за месяц выпало 72 миллиметра, в 2,5 раза больше обычного.

Май 2016 года в Амурской области побил все рекорды. Кроме снегопада, была рекордная жара более +30 градусов во всех, даже самых северных, районах Амурской области. А 12 мая дождь за половину суток выдал месячную норму в поселке Норск – 40 миллиметров. 30 мая в Благовещенске прошел град. При этом, несмотря на высокую влажность, за 3–4 сухих дня быстро увеличивалась пожарная опасность − горимость достигала четвертого класса, а площади пройденных пожарами лесных и степных территорий исчислялись десятками тысяч гектаров.

2 июня амурчане снова сообщили о крупном граде. В Белогорье и в селе Усть-Ивановка Благовещенского района видели град размером с голубиное яйцо.

Летом в области начался сильный паводок. Наибольшие волнения вызвали в 2016 году малые реки Томь и Селемджа. Возникла угроза затопления Белогорска. Жителям района острова Старица раздавали памятки об эвакуации. Частично затопленными оказался ряд сел Селемджинского района, после паводок стал угрожать Мазановскому району.

Однако самое большое наводнение в Амурской области прошло практически незамеченным. 13 июля в верховьях реки Зеи был зафиксирован рекордный приток воды за всю историю наблюдений, начиная с 1901 года. Но весь этот напор смогла сдержать Зейская ГЭС. За сутки приток к створу ГЭС достиг 16 100 м³/с. При этом расходы в нижний бьеф составляли всего лишь 726 м³/с. Остальную воду задержало водохранилище, срезав пик притока в 22 раза. Если бы не было плотины и водохранилища, вся вода, не встречая преград, оказалась бы ниже по течению Зеи и далее Амура, где находятся крупные населённые пункты. Можно представить, что произошло бы, если эти потоки встретились с паводком в Селемдже и Томи.

В середине октября природная аномалия произошла в Белогорске. Сначала там прошел сильный ливень, а затем выпал снег, самый большой по области – выпало 18 миллиметров осадков. Наибольшие трудности такая погода создала для коммунальных служб Белогорска.

Особенно суровым в 2016 году выдался ноябрь. Его температурные показатели вполне сравнимы с декабрьскими. Средние температуры месяца на севере региона составили 17-23 градуса, на юге – 14–16 градусов. Последний раз подобные значения отмечались в 1966 году, ровно 50 лет назад.

Декабрь тоже не сильно отличался от предыдущего месяца. Вторую декаду ноября в регионе признали самой холодной после 2000 года. Средние температуры второй декады месяца отстали от нормы на 3-4 градуса.

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