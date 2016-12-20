Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:55 0

Тело водителя из провалившегося грузовика на Зее до сих пор не нашли

Тело водителя из провалившегося грузовика на Зее до сих пор не нашли
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Водолазы поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра ГЗ и ПБ обследовали кабину провалившегося под лёд на реке Зее грузовика. Утром 30 декабря специалистам пришлось разрезать крышу машины, чтобы попасть внутрь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело водителя водолазами не обнаружено.

В четверг, 29 декабря, во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Водитель выскочить не успел. Автомобиль был гружен пескогравием, его масса составляла 25 тонн. На участке переправы допустимая масса для транспорта составляет 15 тонн. Комиссия выясняет, почему грузовик был допущен на лёд.

Просмотров всего: 774

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

По факту расстрела бойцов Росгвардии возбудили уголовное дело
Общество

Итоги 2016 года: непредсказуемые новости Амурской области

сегодня , 14:55
Происшествия 2

В Благовещенске автомобилист проехал по тротуару, распугивая прохожих
Происшествия 1

В Белогорске мужчина отравился угарными газами в горящем гараже