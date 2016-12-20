Тело водителя из провалившегося грузовика на Зее до сих пор не нашли

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Водолазы поисково-спасательной группы по городу Свободный Амурского центра ГЗ и ПБ обследовали кабину провалившегося под лёд на реке Зее грузовика. Утром 30 декабря специалистам пришлось разрезать крышу машины, чтобы попасть внутрь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело водителя водолазами не обнаружено.

В четверг, 29 декабря, во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Водитель выскочить не успел. Автомобиль был гружен пескогравием, его масса составляла 25 тонн. На участке переправы допустимая масса для транспорта составляет 15 тонн. Комиссия выясняет, почему грузовик был допущен на лёд.

Просмотров всего: 774

#происшествия #транспорт

распечатать