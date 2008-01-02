В Благовещенске в новогодние каникулы пройдут десятки праздничных мероприятий
Благовещенцы и гости города скучать в новогодние каникулы не будут. Амур.инфо публикует полную программу новогодних и рождественских мероприятий, запланированных в Благовещенске. Главными, пожалуй, станут новогоднее представление на площади имени Ленина «Чародеи. Продолжение», которое начнётся в 19:00 и фейерверк – он прогремит в 20:00 в субботу, 31 декабря.
|
Декабрь 2016
|
Дата/время
|
Место проведения
|
Наименование
|
09.12-30.01.
Кроме выходных дней:
30.12.2016
1, 2, 07.01.2017
|
Дом ремесел
Отделение ДПИ МБУК «Городской дом культуры»
|
Мастер-классы «Фабрика Дедушки Мороза»
|
17.12 –10.01
Кроме выходных дней:
30.12.2016
01.01.2017
02.01.2017
07.01.2017
|
Дом ремесел
Отделение ДПИ МБУК «Городской дом культуры»
|
Выставки-ярмарки «Серпантин новогодних идей»
|
30.12 в 15.00
|
МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3
|
Веселая мастерская «Символ наступающего года»
|
30.12 в 16.00
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128
|
Посиделки для участников клуба «От сердца к сердцу» – «Новогодние гулянья»
|
30.12 в 21:00
|
ДК с. Садовое, ул. Садовая,1
|
Новогодняя дискотека «Мечты сбываются!»
|
31.12 в 21:00
|
ДК с.Белогорье, ул. Релочная,22
|
Новогодняя дискотека
|
Со 2 по 14 января 2017 года
|
Дата/время
|
Место проведения
|
Наименование
|
2.01-8.01,
13:00-15:00
|
Площадь им. В.И. Ленина
|
«С Новым годом, Благовещенск!» - выступление аниматоров в костюмах ростовых кукол
|
2.01-08.01
10.00-16.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3
|
Мультмарафон «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»
|
2.01 -08.01
10.00-16.00
|
МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3
|
Игротека в библиотеке (настольные игры) «ИгроЛенд»
|
2.01
10.00-16.00
|
Библиотечный информ центр ул. Ленина,72
|
Сказочный марафон «Приоткроем в сказку дверь…»
|
2.01 в 10.00
|
МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42
|
«Стань читателем»
|
2.01 в 12.00
|
МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42
|
Мультимедийный час «Куда уходит старый год»
|
2.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А.Чехова,ул. Комсомольская,3
|
Час творчества «Весь мир наполнен чудесами»
|
2.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3
|
Мастер-класс «Зимний пейзаж»
|
2.01 в 14.00
|
МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2
|
Громкие чтения «Расскажи нам, ёлочка, сказку!»
|
2.01 в 14.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
Мультфейерверк «Когда зажигается елка»
|
2.01 в 14.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3
|
Викторина «Новогодние загадки»
|
2.01 в 15.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная,124/3
|
Мастер-класс «Символ наступающего года»
|
2.01 в 15.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
Викторина «Как на ёлкины именины…»
|
3.01-08.01,
кроме 7.01
|
отдел ДПИ МБУК «ГДК», ул.Красноармейская, 159/3
|
Экскурсионная развлекательная программа Дома ремесел «Фабрика Дедушки Мороза»
|
3.01 в 14:00
|
Площадь им. В.И. Ленина
|
Детское новогоднее представление
|
3.01 в 11.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22
|
Кинозал
|
3.01 в 12.00
|
МДБ им. П.Комарова, ул. Лазо, 42
|
Викторина «Забавные задачки Деда Мороза»
|
3.01 в 12.00
|
Муниципальный библиотечный центр, ул. Ленина,72
|
Мастер-класс «Я рисую Новый год»
|
3.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А.Чехова, ул. Комсомольская,3
|
Мастер-класс «Новогодние мастерилки»
|
3.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
Игра-викторина «Веселый сугроб»
|
3.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
Игра-викторина «Новогодняя карусель»
|
3.01 в 12.00
|
МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157
|
Мастер-класс «Изготовление обереговой куклы Ангел»
|
3.01 в 12.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Мастер-класс «Снежинка»
|
3.01 в 14.00
|
МБ «Багульник», п.Моховая Падь, Литер-2
|
Викторина «В гостях у 12 месяцев»!
|
3.01 в 14.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Игровая программа «Новогодняя карусель»
|
3.01 в 15.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Мастер-класс «Добрый ангел»
|
3.01 в 15.00
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128
|
Детская развлекательная программа «В царстве славного Мороза»
|
3.01 в 16.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»
|
3.01 в 12:00
|
с. Белогорье, ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22
|
Детский новогодний утренник для дошкольников
|
3.01 в 19:00
|
с. Плодопитомник, ДК, ул. Центральная,1
|
Дискотека «Ёлочки-иголочки»
|
3.01 в 16.00
|
ОКЦ, ул. Ленина, 100
|
Новогодняя сказка «12 месяцев»
|
4.01 в 16.00
|
ОКЦ, ул. Ленина, 100
|
Новогодняя сказка «12 месяцев»
|
4.01 в 11.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Мультпарад «Новый год – круглый год!»
|
4.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Мастер-класс «Краса и гордость птичьего двора»!»
|
4.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
Творческая мастерская «И качаются игрушки: флаги, звездочки, хлопушки»»
|
4.01 в 12.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
Развлекательная программа «Новогодняя чехарда»
|
4.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
Беседа «Жил-был Дедушка Мороз»
|
4.01 в 12.00
|
МБ с. Плодопитомник,ул. Центральная,1
|
Мастер-класс «Рождественский подарок»
|
4.01 в 12.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
Книжно-иллюстративная выставка «Новогодний фейерверк»
|
04.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», ул.Пограничная, 124/3
|
Литературная игра «В гостях у сказки»
|
4.01 в 14.00
|
МБ «Багульник»,Моховая Падь, Литер-2
|
Беседа «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|
4.01 в 14.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
Историческая мозаика «Игрушек новогоднее мерцание»
|
4.01 в 15.00
|
МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3
|
Мастер-класс «Рождественский ангел»
|
4.01 в 16.00
|
МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3
|
Детская развлекательная программа «Как-то раз под Новый год»
|
4.01 в 18:00
|
Зал ГДК, ул. Ленина,144
|
Молодёжный вечер «DJ Дед Мороз»
|
5.01 в 12.00
|
МБ «Багульник», Моховая падь, Литер-2
|
Спортивно-игровая программа
|
5.01 в 12.00
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская, 128
|
Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|
5.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова.ул. Комсомольская,3
|
Мастер-класс «Снежный шар»
|
5.01 в 12.00
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
Новогодние приключения в стране литературных героев «В царстве славного Мороза»
|
5.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества»
|
5.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Книжная выставка «Рождества волшебные мгновенья…»
|
5.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6
|
Игровая программа «Волшебный тир, полный тайн и загадок»»
|
5.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Рождественские чтения «Волшебный праздник Рождества!»
|
5.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3
|
Час весёлых затей «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»
|
5.01 в 12.00
|
Библиотечный информационный центр, ул. Ленина,72
|
Мастер-класс «Рождественская сказка»
|
5.01 в 13.00
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая. 46
|
Литературный аукцион «Рождественские встречи»
|
5.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Литературные игры, конкурсы, новогодние забавы «Новогодняя чехарда»
|
5.01 в 14.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Виртуальное путешествие «Новогодняя карта мира»
|
5.01 в 14.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Тематический просмотр детского кино «Сказочный серпантин»
|
5.01 в 14.00
|
Спортзал МБОУ №23, п. Моховая Падь
|
Спортивно-игровая программа «Веселые снежинки»
|
5.01 в 14.00
|
МБ с. Садовое,ул. Садовая,1
|
Мастер-класс «Вырос лес белый весь»
|
5.01 в 14.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Час истории «Пешком в историю»
|
5.01 в 15:00
|
ДК с.Садовое, ул. Садовая,1
|
Показ мультфильмов «С Новым годом!»
|
5.01 в 15:00
|
ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
Концерт с игровой программой «Ирония судьбы, или с Новым годом!»
|
5.01. в 16:00
|
ДК с.Садовое, ул. Садовая,1
|
Рождественские колядки «Сею, вею, посеваю…»
|
5.01, в 16.00
|
ОКЦ, ул. Ленина, 100
|
Спектакль ростовых кукол с игровой программой у елки «Новогодний мультконцерт»
|
5.01 в 12.00
|
Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210
|
Концерт вокальной группы «Здравушка» – «Рождественские посиделки»
|
5.01 в 11.30
|
Структурное подразделение ОКЦ,ул. Чайковского, 191
|
Мастер-класс «Рождественский сувенир»
|
6.01 в 12.00
|
Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210
|
Концерт творческих коллективов
|
6.01 в 11.30
|
Структурное подразделение ОКЦ,ул. Кузнечная, 210
|
Мастер-класс «Рождественский сувенир»
|
6.01 в 14.00
|
Структурное подразделение ОКЦ,ул. Калинина, 82/2
|
Развлекательная программа «Рождественский калейдоскоп»
|
06.01
10.00-16.00
|
Библиотечный информцентр ул.Ленина,72
|
Мультфейерверк «Сказочные новогодние приключения»
|
6.01 в 11.00
|
МБ с. Белогорье,ул. Релочная, 22
|
Кинозал «Новогодние сказки»
|
6.01 в 12.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
Книжная выставка «Зимний калейдоскоп»
|
6.01 в 12.00
|
МДБ им. П. Комарова, ул. Лазо,42
|
Мультимедийный час «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|
6.01 в 12.00
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская,6
|
Игра-викторина
|
6.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова, ул.Комсомольская,3
|
Фантазийное мероприятие «Рождества волшебные мгновенья»»
|
6.01 в 13.00
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
Мастер-класс «Новогодний талисман»
|
6.01 в 14.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
Новогоднее караоке «Мульти-пульти»
|
6.01 в 14.00
|
МБ «Солнечная»,ул. Пограничная, 124/3
|
Театрализованный квест «Таинственные приключения в царстве льда и холода»
|
6.01 в 14.00
|
МБ с.Садовое, ул. Садовая,1
|
Мастер-класс по квиллингу «Петушок»
|
6.01 в 14.00
|
МБ с. Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Мастер-класс «Светлая сказка Рождества»
|
6.01 в 14.30
|
МБ «Дом семьи», ул. Пионерская, 157
|
Фольклорно-игровая программа для детей СРЦН «Мечта» «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»
|
6.01 в 14:00
|
Площадь им. В.И. Ленина
|
Городской массовый праздник «Рождественские колядки»
|
6.01 в 17:00
|
ДК с.Белогорье,ул. Релочная,22
|
Новогодний концерт
|
6.01 в 19:00
|
ДК с.Плодопитомник,ул. Центральная,1
|
Дискотека «Ёлочки-иголочки»
|
7.01 в 13:00
|
Каток в горпарке, ул.Ленина,144
|
Командные соревнования на льду «Рождественские забавы»
|
7.01 в 13:00
|
ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»
|
7.01 в 16.00
|
ОКЦ, ул. Ленина, 100
|
Концерт шоу-балета «Александрия» «Сон в рождественскую ночь»
|
7.01 в 18:00
|
Зал ГДК, ул. Ленина,144
|
Рождественский вечер «Для тех, кому за 40»
|
7.01 в 20:00
|
ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22
|
Дискотека 90-х «Танцуют все!»
|
8.01
|
Библиотечный информцентр,ул. Ленина,72
|
Выставка работ читателей «Мои новогодние каникулы»
|
8.01 в 12.00
|
МДЮБ им. А. П. Чехова,ул.Комсомольская,3
|
Игровой час «Новогодний переполох»
|
8.01 в 12.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
Книжная выставка «Зимние истории героев книг»
|
8.01 в 13.00
|
МБ «Диалог», Политехническая,46
|
Арт-час «Поделкино»
|
8.01 в 14.00
|
МБ «Багульник», Моховая Падь, Литер-2
|
Мастер-класс «Зимние узоры»
|
8.01 в 14.00
|
МБ «Дом семьи»,ул. Пионерская, 157
|
Развлекательная программа для детей СРЦН «Мечта» «Спасибо – маленькое чудо»
|
10.01 в 12.00
|
МБ «Центральная»,ул. Красноармейская, 128
|
Развлекательная программа
|
10.01 в 14.00
|
МБ с. Садовое, ул. Садовая,1
|
Мастер-класс «Петушок 2017»
|
11.01 в 14.00
|
МБ с. Садовое, ул. Садовая,1
|
Беседа «Удивительный край – Приамурье»
|
14.01 в 21.00
|
ДК с.Садовое, ул. Садовая,1
|
Дискотека «Старый Новый год!»
|
14.01 в 19.00
|
ДК с.Плодопитомник, ул. Центральная,1
|
Дискотека «Под старый Новый год!»
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