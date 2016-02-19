Итоги 2016 года: самые громкие ДТП, случившиеся в Амурской области

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Редакция ИА «Амур.инфо» продолжает подводить итоги уходящего года. Уже опубликованы политические, экономические, криминальные, спортивные и культурные итоги, а также подытожен список 10 самых популярных за год новостей. Сегодня Амур.инфо предлагает вспомнить десятку самых читаемых и обсуждаемых дорожно-транспортных происшествий.

На первом месте – новость о гибели мэра Шимановска Николая Донцова. Он и его водитель погибли в ДТП, случившемся в Свободненском районе. Внедорожник, в котором находились мужчины, совершил лобовое столкновение с легковым авто. Удар был такой силы, что машина мэра опрокинулась. Николай Донцов и водитель Игорь Мешков погибли на месте. Трагедия произошла 19 февраля.

На втором месте сообщение о том, что ночью 12 июля при подъезде к городу Свободный столкнулись грузовик и легковая «тойота». Погибли двое 22-летних парней и один 28-летний мужчина. Ещё один пассажир легковушки выжил, получив различные травмы.

На третье место в печальный топ читатели Амур.инфо подняли новость о том, что в районе благовещенской «Панорамы» произошло жёсткое ДТП. 29 сентября столкнулись два Mazda Demio и Hyundai. Авария оборвала жизнь молодой девушки. Пассажиры и водитель корейского авто получили серьёзные травмы. Очевидцы сообщали, что водитель «корейца» был пьян и пытался бежать, но его остановили.

На четвёртом месте новость с заголовком «В центре Благовещенска произошло смертельное ДТП». В ней говорится о том, что 10 ноября Toyota Mark II, на огромной скорости двигавшийся по Октябрьской, потерял управление и врезался сначала в столб, затем в дерево. Водитель скончался на месте, двое пассажиров получили тяжёлые травмы.

На пятое место вышла крупная авария, случившаяся в Тамбовском районе 8 июня. При столкновении КамАЗа и двух легковушек пострадали два человека. По предварительным данным, одна из легковых машин пошла на обгон и врезалась в грузовик, ехавший навстречу.

На шестом месте оказалось ДТП, случившееся в Благовещенске 8 декабря. Пьяный водитель устроил массовое ДТП. До этого он пронёсся через несколько красных светофоров, на каждом задев по автомобилю. Два человека получили тяжелейшие травмы – перелом основания черепа.

На седьмом месте новость «В Благовещенске ночью произошло жёсткое ДТП». В ночь на 16 октября на Ленина столкнулись три авто. Водителя одной из машин увезли в больницу, пострадавший находился в состоянии комы.

На восьмом месте – трагедия, случившаяся под Дмитриевкой в ночь на 1 октября. Разбился Toyota Mark II, в котором находились шестеро 18-летних парней. Автомобиль на огромной скорости врезался в строительный вагончик. Трое погибли, остальные попали в больницу.

На девятом месте новость про аварию в Благовещенске. 28 февраля в районе перекрёстка Кузнечной и Литейной Toyota Majesta на скорости врезалась в здание, после чего машину отбросило на бетонный столб. Пострадала девушка, управлявшая седаном. В состоянии комы её доставили в больницу.

Десятку громких ДТП замыкает сообщение том, как 6 января по дороге в аэропорт Благовещенска произошла трагедия. Toyota Wish решил обогнать Toyota Land Cruiser Prado, но потерял управление. Машину выбросило с дороги в кювет. Водитель, молодой человек 1992 года рождения, погиб, вылетев через лобовое стекло. Девушка-пассажир получила перелом позвоночника.

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#ДТП

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