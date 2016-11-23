Президент подписал закон о снижении тарифов на свет в ДФО

Фото: glavred.info

Владимир Путин подписал поправки в законопроект «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30 %. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Приморье тариф снизится на 21 %, в Камчатском крае – на 20%, в Еврейской автономии – на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае – на 5 %.

Просто снизить цены на свет невозможно: это приведёт к убыткам энергетических компаний, констатировал Путин ранее. Понижать энерготарифы на Дальнем Востоке будут за счёт их повышения в остальных регионах России. По подсчётам ФАС, рост должен составить 1,8 %. Собранные за счёт повышения средства передадут «РусГидро», а та уже распределит субсидии по своим «дочкам» на Дальнем Востоке, пишет ТАСС.







По мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. «Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 миллиардов рублей в год. Это ещё один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», – отметил глава Минвостокразвития.

Просмотров всего: 1119

#энергетика

распечатать