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Сегодня, 11:14 14

Президент подписал закон о снижении тарифов на свет в ДФО

Президент подписал закон о снижении тарифов на свет в ДФО
Фото: glavred.info

Владимир Путин подписал поправки в законопроект «Об электроэнергетике», обеспечивающие снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Закон вступит в силу 1 января 2017 года.

В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30 %. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Приморье тариф снизится на 21 %, в Камчатском крае – на 20%, в Еврейской автономии – на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае – на 5 %.

Просто снизить цены на свет невозможно: это приведёт к убыткам энергетических компаний, констатировал Путин ранее. Понижать энерготарифы на Дальнем Востоке будут за счёт их повышения в остальных регионах России. По подсчётам ФАС, рост должен составить 1,8 %. Собранные за счёт повышения средства передадут «РусГидро», а та уже распределит субсидии по своим «дочкам» на Дальнем Востоке, пишет ТАСС.


По мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. «Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 миллиардов рублей в год. Это ещё один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», – отметил глава Минвостокразвития.

Просмотров всего: 1119

#энергетика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    5%

    Вот, теперь заживём!

  • dance

    dance
    3 часа назад

    Микляй

    5%

    Вот, теперь заживём!



    И то не все, а только промышленные потребители.

  • КППавлович

    КППавлович
    3 часа назад

    а физическим лицам как обычно повысят? последние разбегутся!

  • Fair

    Fair
    3 часа назад

    Вот су*и! 5% снижение, ощутимо

  • СтудеNT

    СтудеNT
    2 часа назад



    ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СНИЖЕНИИ ТАРИФОВ НА СВЕТ В ДФО



    .

    глАмурИнфо во всей своей красе.

    .

    Тарифы на свет будут снижены, тарифы на вращение электродвигателей и работу электронагревательных приборов - нет.

    Только свет. Только хардкор.

  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    5% смешно, как всегда Амурка в одном месте

  • full

    full
    2 часа назад

    Злые вы. Человек можно сказать из собственного кармана денежку забрал, а вы тут зубоскалите. Неблагодарные.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    еще подписал закон, разрешающий пытки в СИЗО и... еще США выдворила из страны 35 дипломатов РФ

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    удален

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Просто снизить цены на свет невозможно: это приведёт к убыткам энергетических компаний...



    Это, как раз, понятно. Но, ведь можно сделать сложно. Вернуть ГЭС в лоно АО (как в Братске, например).

  • СтудеNT

    СтудеNT
    59 минут назад

    Victrix



    Просто снизить цены на свет невозможно: это приведёт к убыткам энергетических компаний...



    Это, как раз, понятно. Но, ведь можно сделать сложно. Вернуть ГЭС в лоно АО (как в Братске, например).



    .

    Фарш невозможно провернуть назад (С) - Ко Ротков.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    56 минут назад

    Амуринфошные писатели опять отличились! Да будет вам известно, что свет даёт солнце, а энергетики - электроэнергию.

    P.S. Снижение 5% это нечто... Спасибо тебе, господин презик!

  • Рамзай

    Рамзай
    32 минуты назад

    А как быть с договорами между ДЭКом и УК о продаже потерь э/энергии. ДЭК будет продавать потери в УК. А денежки в УК из нашего кармана.

  • Советский

    Советский
    4 минуты назад

    Смешно звучит тариф на "Свет", когда будут снижать тариф на воздух и осадки? Может все же тариф на Электроэнергию. Свет пока еще бесплатно.

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