В Белогорске мужчина отравился угарными газами в горящем гараже

Фото: Kolpinonews.ru

В четверг вечером, 29 декабря, в Белогорске загорелся гараж. Сообщение о пожаре по улице 50-летия Комсомола поступило в 17:59. Когда месту происшествия прибыли сотрудники Белогорского пожарно-спасательного гарнизона в составе 13 человек и трёх единиц техники, крыша гаража горела по всей площади открытым пламенем, внутри гаража было сильное задымление.

Через четыре минуты пламя локализовали, еще через пять минут ликвидировали открытое горение. В результате пожара кровля гаража и стоявший внутри автомобиль повреждены по всей площади.

На пожаре оказался пострадавший – мужчина 1972 года рождения. С диагнозом отравление угарным газом легкой степени его доставили в Белогорскую больницу. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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